कोरिया में महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी, नौगई हत्याकांड जैसा अंजाम देने की चेतावनी

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनहत की महिला आदिवासी सरपंच मानमति सिंह ने पंचायत बैठक के दौरान जातिसूचक गालियां देने, अभद्रता करने और नौगई कांड जैसा अंजाम भुगतने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में सरपंच की लिखित शिकायत पर सोनहत थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया गया है, मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ग्राम सोनहत के ठाकुरपारा वार्ड क्रमांक-03 निवासी एवं ग्राम पंचायत सोनहत की सरपंच मानमति सिंह ने बताया कि 30 जून 2026 को दोपहर करीब 2:45 बजे पंचायत भवन में पंच-सरपंच की बैठक चल रही थी. इसी दौरान जयकरन साहू वहां पहुंचा और अपने निजी बोरवेल के भुगतान की मांग करने लगा. सरपंच के अनुसार जब उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी बोरवेल का भुगतान पंचायत निधि से नहीं किया जा सकता तो जयकरन साहू ने उन्हें आदिवासी महिला होने का हवाला देते हुए कथित रूप से जातिसूचक और अश्लील गालियां और धमकी दी. शिकायत में आगे कहा गया है कि घटना के कुछ देर बाद जयकरन साहू का भतीजा राजेन्द्र प्रसाद साहू भी पंचायत भवन पहुंचा और कथित रूप से सरपंच, पंचायत सचिव और वहां मौजूद पंचों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गोंड गंवार सरपंच बन गई हो इसके बाद नौगई जैसी घटना दोहराते हुए जिंदा जलाकर खत्म कर देने और शाम तक जान से मारने की धमकी दी.
आरोपी जयकरन साहू को गिरफ्तार
शिकायत के अनुसार धमकियों से सरपंच भयभीत हो गईं और उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन किया. बाद में अपने पति तथा अन्य पंचों की मदद से सुरक्षित घर पहुंचीं. सरपंच ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि निजी बोरवेल का भुगतान नहीं करने से नाराज होकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ. उन्होंने मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है. शिकायत में पंचायत सचिव रामलाल, उपसरपंच राजेश गुप्ता, पंच पति राजेश तिवारी, प्रशांत मिश्रा, पंच मंधारी कोल, संजय चौधरी सहित अन्य लोगों को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया गया है. पुलिस के अनुसार सरपंच की लिखित शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कर लिया गया था. मामले में कोरिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी जयकरन साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और मामले में जांच जारी है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट