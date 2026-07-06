कोरिया में महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी, नौगई हत्याकांड जैसा अंजाम देने की चेतावनी

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ग्राम सोनहत के ठाकुरपारा वार्ड क्रमांक-03 निवासी एवं ग्राम पंचायत सोनहत की सरपंच मानमति सिंह ने बताया कि 30 जून 2026 को दोपहर करीब 2:45 बजे पंचायत भवन में पंच-सरपंच की बैठक चल रही थी. इसी दौरान जयकरन साहू वहां पहुंचा और अपने निजी बोरवेल के भुगतान की मांग करने लगा. सरपंच के अनुसार जब उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी बोरवेल का भुगतान पंचायत निधि से नहीं किया जा सकता तो जयकरन साहू ने उन्हें आदिवासी महिला होने का हवाला देते हुए कथित रूप से जातिसूचक और अश्लील गालियां और धमकी दी. शिकायत में आगे कहा गया है कि घटना के कुछ देर बाद जयकरन साहू का भतीजा राजेन्द्र प्रसाद साहू भी पंचायत भवन पहुंचा और कथित रूप से सरपंच, पंचायत सचिव और वहां मौजूद पंचों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गोंड गंवार सरपंच बन गई हो इसके बाद नौगई जैसी घटना दोहराते हुए जिंदा जलाकर खत्म कर देने और शाम तक जान से मारने की धमकी दी.