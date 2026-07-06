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कोरिया में महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी, नौगई हत्याकांड जैसा अंजाम देने की चेतावनी

कोरिया जिले में एक महिला आदिवासी सरपंच ने पंचायत बैठक के दौरान जातिसूचक गालियां देने, अभद्र व्यावहार करने और जान से मारने जैसी धमरी देने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर सोनहत थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written BySarwar AliEdited By:Pooja
Published: Jul 06, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:07 PM IST
कोरिया में महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी, नौगई हत्याकांड जैसा अंजाम देने की चेतावनी

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