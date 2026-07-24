/इंटरकास्ट मैरिज और अपनों की नाराजगी का उठाया फायदा, गोंडवाना नेता ने महिला व नाबालिग से की दरिंदगी; 14 दिन बाद गिरफ्तार

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छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अंतरजातीय विवाह करने वाली एक गर्भवती महिला और एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात के बाद फरार चल रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (GGP) के पूर्व जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश सिंह टेकाम और उसके जीजा दरोगा सिंह को पुलिस ने 14 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को पड़ोसी जिले सूरजपुर के चांदनी बिहारपुर इलाके से घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके बाद बैकुंठपुर अदालत में पेश कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
अंतरजातीय शादी बनी वजह
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय पीड़ित आदिवासी महिला ने अप्रैल माह में दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह किया था. परिजनों की असहमति के कारण 4 जुलाई को आरोपी रमेश टेकाम और दरोगा सिंह पीड़िता के सास-ससुर के साथ उसके घर पहुंचे. उस समय महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था.
आरोपियों ने सुरक्षा देने का झांसा देकर महिला को उसके ससुराल से उठाया और पहले पटमा गांव फिर कदमनारा ले जाकर बंधक बना लिया. आरोप है कि दोनों आरोपियों ने महिला के साथ कई बार गैंगरेप किया. जब उन्हें महिला के गर्भवती होने का पता चला, तो जबरन मेडिकल स्टोर से दवा लाकर उसका गर्भपात कराने का प्रयास भी किया गया.
फोन कॉल से खुला राज
किसी तरह महिला ने अपने पति से संपर्क कर आपबीती सुनाई. इसके बाद पति की शिकायत पर बैकुंठपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 जुलाई को दबिश देकर महिला को मुक्त कराया. मामले की पुष्टि करते हुए कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया, 'बैकुंठपुर थाने में पीड़िता की शिकायत पर 5 जुलाई और 10 जुलाई को मामले दर्ज किए गए थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जबरन गर्भपात कराने के प्रयास और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. 19 जुलाई को तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी रमेश सिंह टेकाम और दरोगा सिंह को सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.'
नाबालिग से भी दरिंदगी की बात आई सामने
जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी इसी तरह बंधक बनाकर रखा हुआ है. इसके बाद 10 जुलाई को पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने खुलासा किया कि दूसरी जाति के युवक से भागकर शादी करने के जुर्म में उसके परिजनों ने उसे भी इन नेताओं के पास छोड़ दिया था, जहां उसके साथ भी लगातार दुष्कर्म किया गया.
पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रमेश टेकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसान मोर्चा का पूर्व जिला पदाधिकारी रहा है और उस पर साल 2021 में भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हो चुका है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.