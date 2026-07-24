/इंटरकास्ट मैरिज और अपनों की नाराजगी का उठाया फायदा, गोंडवाना नेता ने महिला व नाबालिग से की दरिंदगी; 14 दिन बाद गिरफ्तार

किसी तरह महिला ने अपने पति से संपर्क कर आपबीती सुनाई. इसके बाद पति की शिकायत पर बैकुंठपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 जुलाई को दबिश देकर महिला को मुक्त कराया. मामले की पुष्टि करते हुए कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया, 'बैकुंठपुर थाने में पीड़िता की शिकायत पर 5 जुलाई और 10 जुलाई को मामले दर्ज किए गए थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जबरन गर्भपात कराने के प्रयास और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. 19 जुलाई को तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी रमेश सिंह टेकाम और दरोगा सिंह को सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.'