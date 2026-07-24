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इंटरकास्ट मैरिज और अपनों की नाराजगी का उठाया फायदा, गोंडवाना नेता ने महिला व नाबालिग से की दरिंदगी; 14 दिन बाद गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गर्भवती महिला से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने की कोशिश के मामले में करीब 14 दिनों से फरार चल रहे गोंडवाना नेता सहित दो आरोपियों को कोरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का आरोप है कि उसे जबरन ससुराल से ले जाकर बंधक बनाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया.

Written BySarwar Ali
Published: Jul 24, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:53 PM IST
इंटरकास्ट मैरिज और अपनों की नाराजगी का उठाया फायदा, गोंडवाना नेता ने महिला व नाबालिग से की दरिंदगी; 14 दिन बाद गिरफ्तार

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