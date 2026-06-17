कोरिया में रेत विवाद में BJP नेता को कार समेत जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत, 3 की हालत गंभीर

BJP Leader Killed-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक बेहद हैरान करने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है. सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में रेत तस्करी और अवैध खनन के विवाद को लेकर बीजेपी नेता व पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई. इस हमले में अब तक दो लोगों की जान जा चुकी है, जबित तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है.