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कोरिया में रेत विवाद में BJP नेता को कार समेत जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत, 3 की हालत गंभीर

Korea News-कोरिया में रेत तस्करी विवाद में बीजेपी नेता को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई. विवाद के बाद फॉर्च्यूनर कार में आग लगा दी गई थी, जिसमें सवार वीरेंद्र सिंह और एक युवक की मौत हो गई. वहीं कार में सवार अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:41 PM IST
कोरिया में रेत विवाद में BJP नेता को कार समेत जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत, 3 की हालत गंभीर

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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