/पति ने पत्नी का मुंडन कर पिलाई पेशाब, चेहरे पर कालिख पोतकर बेरहमी से पीटा; चरित्र के शक में की शर्मनाक करतूत

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Woman Tortured by Husband-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक पति ने हैवानियत और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी का न सिर्फ मुंडन कर दिया, बल्कि उसके चेहरे पर कालिख पोतकर उसे अमानवीय यातनाएं दीं. आरोप है कि पति ने पहले अपने बच्चों से पत्नी के ऊपर पेशाब कराया और फिर उसे जबरन पेशाब भी पिलाया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
पति से अलग रह रही थी पत्नी
जानकारी के अनुसार, पूरा मामला पटना थाना क्षेत्र के कटकोना पंडोपारा का है. सूरजपुर जिले के करंजी गांव की रहने वाली पीड़िता तारा बाई ने पटना थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि वह अपने पति जितेंद्र घसिया और चार बच्चों को छोड़कर पिछले लगभग एक साल से अलग रह रही थी. वर्तमान में वह पंडोपारा घसिया मोहल्ले में रमेश घसिया के साथ रह रही थी. इसी बात को लेकर पति जितेंद्र घसिया उससे नाराज था. 14 जून को वह वहां पहुंचा और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.
हाथ-पैर बांधे, सिर मुंडाया
पीड़िता के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने उसके हाथ-पैर बांध दिए, जबरन सिर का मुंडन कर दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी. आरोप है कि इसके बाद उसने महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए पहले बच्चों से उसके ऊपर पेशाब कराया और फिर वही पेशाब जबरन पिलाया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला के साथ की गई बर्बरता दिखाई दे रही है.
पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार
महिला ने पटना थाने पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की. थाना प्रभारी प्रमोद पाण्डेय ने बताया कि 15 जून 2026 को पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2) और 85 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले में धारा 123 और 296 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई. पुलिस ने आरोपी जितेंद्र घसिया को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस कर रही है जांच
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह पिछले लगभग 11 माह से अपने रिश्तेदार रमेश घसिया के यहां रह रही थी. इसी दौरान 14 जून को उसका पति वहां पहुंचा और कथित रूप से इस पूरी घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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