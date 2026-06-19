/पति ने पत्नी का मुंडन कर पिलाई पेशाब, चेहरे पर कालिख पोतकर बेरहमी से पीटा; चरित्र के शक में की शर्मनाक करतूत

पति से अलग रह रही थी पत्नी

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला पटना थाना क्षेत्र के कटकोना पंडोपारा का है. सूरजपुर जिले के करंजी गांव की रहने वाली पीड़िता तारा बाई ने पटना थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि वह अपने पति जितेंद्र घसिया और चार बच्चों को छोड़कर पिछले लगभग एक साल से अलग रह रही थी. वर्तमान में वह पंडोपारा घसिया मोहल्ले में रमेश घसिया के साथ रह रही थी. इसी बात को लेकर पति जितेंद्र घसिया उससे नाराज था. 14 जून को वह वहां पहुंचा और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.