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पति ने पत्नी का मुंडन कर पिलाई पेशाब, चेहरे पर कालिख पोतकर बेरहमी से पीटा; चरित्र के शक में की शर्मनाक करतूत

Korea News-कोरिया जिले में एक पति ने अपनी अलग रह रही पत्नी का जबरन मुंडन कर, चेहरे पर कालिख पोती और बच्चों से पेशाब कराने व पिलाने जैसी अमानवीय यातनाएं दी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Written BySarwar AliEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:12 PM IST
पति ने पत्नी का मुंडन कर पिलाई पेशाब, चेहरे पर कालिख पोतकर बेरहमी से पीटा; चरित्र के शक में की शर्मनाक करतूत

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