आश्वासन ही आश्वासन...समाधान कब मिलेगा साहब? छत्तीसगढ़ के इस गांव में 20 साल से 'विकास' कर रहा इंतजार

(रिपोर्टः सुशील कुमार, सरगुजा)

Surguja Village Development News: सरगुजा जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा गांव है, जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. यहां ना ठीक सड़क है, ना पानी की व्यवस्था, बस हर बार मिलने वाले आश्वासन ही हैं. करीब 20 साल से ग्रामीण विकास का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे ही बने हुए हैं. गांव के लोग कहते हैं कि हर चुनाव में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता.

जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोरिमा का बासा मोहल्ला है, जहां करीब 10 से ज्यादा परिवार रहते हैं. इतने साल बीत जाने के बाद भी यहां सिर्फ बिजली ही पहुंच पाई है, बाकी सुविधाएं आज भी अधूरी हैं. बरसात के दिनों में सड़क न होने से लोगों को नदी का पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वे पुल पार कर पाते हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है.

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स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी

गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी है. सड़क न होने की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाना बड़ी चुनौती बन जाता है. कुछ समय पहले लाखों रुपये की लागत से एक पुल बनाया गया था, लेकिन वह भी बरसात में बह गया. ऐसे में ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है. छोटे से गांव में रहने वाले करीब 80 लोगों को आज भी जरूरी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है.

पढ़ाई भी सबसे बड़ी समस्या

गांव की महिलाओं का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई भी सबसे बड़ी समस्या बन गई है. मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों को मायके या हॉस्टल भेजना पड़ता है. वे बताती हैं कि नेता चुनाव के समय आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में कोई लौटकर नहीं देखता. कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला. अब देखना होगा कि क्या इस बार प्रशासन जागेगा या फिर हालात ऐसे ही बने रहेंगे.

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