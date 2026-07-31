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कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल

Kulgam Terror Attack News: कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया. हमले में छत्तीसगढ़ के दीपक की मौत हो गई. घटना के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:51 PM IST
कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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