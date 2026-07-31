कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल

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Chhattisgarh Worker Death: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में शुक्रवार शाम आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों पर गोलीबारी कर दी. इस हमले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर दीपक की मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया. भूपेंद्र की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया है.
इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षाबलों ने केलम और आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, ताकि हमला करने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
I spoke with the DGP, Shri Nalin Prabhat and top security officials following the brutal terrorist attack in Kulgam in which a labourer from Chhattisgarh was killed. I strongly condemn this cowardly act. I have directed our security forces to step up their operations and…
— Manoj Sinha (@manojsinha_) July 31, 2026
LG मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की
आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस महानिदेशक (DGP) और सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों से बात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, "
कुलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई. इसके बाद मैंने DGP नलिन प्रभात और सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों से बात की. मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं. मैंने सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन तेज करने और आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दिया है. J&K पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के एक और घायल मजदूर को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं."
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