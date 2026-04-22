Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3188148
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक, अगले 3 महीने तक नहीं मिलेगा अवकाश; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

cg news: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है.ये फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 

Written By  Satya Prakash|Edited By: Mayuri Payal|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

raipur news
raipur news

cg government employees leave cancel for 3 months: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है.ये फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अब कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे.सामान्य प्रशासन विभाग इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि  बिना स्वीकृति के छुट्टी पर जाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा. 

अगले तीन महीने नो छुट्टी
छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि अगले तीन महीने यानी जुलाई महीने तक उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी. अगर कर्मचारी छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए संबंधित अधिकारी से परमिशन मांगनी होगी. परमिशन मिलने पर ही कर्मचारी छुट्टी पर जा सकता है. आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है जो प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए नोटिस में क्या लिखा है
शासकीय कर्मचारी संबंधित अधिकारी से छुट्टी मंजूर किए बिना अवकाश नहीं ले सकता है. अगर कोई कर्मचारी बगैर अनुमति के छुट्टी लेता है तो इसे सर्विस में बाधा मानते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी चाहिए तो उसे अपना काम किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी को सौंपना होगा ताकी बिनी किसी दिक्कत के वर्कफ्लो आसानी से होता रहे. 

इमरजेंसी छुट्टी पर करना होगा ये काम
अगर किसी कर्मचारी को अचानक से छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसे फोन या डिजिटल माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी. संबंधित अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा. छुट्टी से लौटने के बाद ऑफिस में  इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी. बता दें कि सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों और इन निर्देशों का  सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. माना जा रहा है कि सरकार का ये फैसला प्रशासनिक कामकाज और  सरकारी कार्यक्रमों को समय से पूरा होने में मदद करेगा. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, रायपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Raipur News Hindi

Trending news

chhatarpur news
MP में प्रकट हुए नए बाबा! हाथ देखकर बताते हैं सबकुछ, समस्या लेकर पहुंच रहे लोग
balaghat news
अजब एमपी का गजब कारनामा: एक MBBS डिग्री, एक नाम, लेकिन दो अलग-अलग चेहरे
sagar news
तुम्हारे पति पर संकट है...पाखंडी बाबा महिलाओं को डराकर रखवा लेता था जेवर, फिर...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें
dhar news
पीथमपुर में वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में भीषण आग, दूर-दूर तक फैलीं लपटें, हुआ तेज धमाका
ujjain gas agency dispute
उज्जैन में गैस एजेंसी पर बवाल, सिलेंडर न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा...
mallikarjun kharge over remark on pm modi
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी से MP में सियासी बवाल, CM ने की निंदा...
sanjay pathak case
संजय पाठक को HC से नहीं मिली राहत, वकील की दलील पर कोर्ट ने लगाई फटकार
Barwani Road Accident
बड़वानी में बारातियों से भरी गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, 5 की मौत
harda news hindi
मामी को था भांजे से प्यार, पति के साथ रहने में आती थी शर्म; पत्नी ने हसबैंड को...