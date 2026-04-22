छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक, अगले 3 महीने तक नहीं मिलेगा अवकाश; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

cg government employees leave cancel for 3 months: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है.ये फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अब कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे.सामान्य प्रशासन विभाग इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि बिना स्वीकृति के छुट्टी पर जाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा.

अगले तीन महीने नो छुट्टी

छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि अगले तीन महीने यानी जुलाई महीने तक उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी. अगर कर्मचारी छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए संबंधित अधिकारी से परमिशन मांगनी होगी. परमिशन मिलने पर ही कर्मचारी छुट्टी पर जा सकता है. आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है जो प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है.

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जानिए नोटिस में क्या लिखा है

शासकीय कर्मचारी संबंधित अधिकारी से छुट्टी मंजूर किए बिना अवकाश नहीं ले सकता है. अगर कोई कर्मचारी बगैर अनुमति के छुट्टी लेता है तो इसे सर्विस में बाधा मानते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी चाहिए तो उसे अपना काम किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी को सौंपना होगा ताकी बिनी किसी दिक्कत के वर्कफ्लो आसानी से होता रहे.

इमरजेंसी छुट्टी पर करना होगा ये काम

अगर किसी कर्मचारी को अचानक से छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसे फोन या डिजिटल माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी. संबंधित अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा. छुट्टी से लौटने के बाद ऑफिस में इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी. बता दें कि सरकार ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. माना जा रहा है कि सरकार का ये फैसला प्रशासनिक कामकाज और सरकारी कार्यक्रमों को समय से पूरा होने में मदद करेगा. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, रायपुर

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