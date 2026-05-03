छत्तीसगढ़ में ED की 13 ठिकानों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', शराब घोटाले में 2883 करोड़ का खुलासा

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ED ने 13 ठिकानों पर छापेमारी कर नकदी, सोना और अहम दस्तावेज जब्त किए. जांच में 2019 से 2022 के बीच 2,883 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का खुलासा हुआ है. अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 380 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई हैं, जबकि मामले की जांच अभी जारी है.
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ED Raid Raipur: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने 30 अप्रैल को एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जिलों में की गई. तलाशी अभियान शराब कारोबारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कारोबारियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर चलाया गया. ED से मिली जानकारी के मुताबिक, इन पर घोटाले से अर्जित ‘अपराध की कमाई’ को हासिल करने, ट्रांजैक्शन करने और उसे छिपाने का संदेह है.
छापेमारी के दौरान ED ने 53 लाख रुपये नकद, करीब 3.234 किलो सोना (अनुमानित कीमत 4.86 करोड़ रुपये), कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए. कुल जब्ती की रकम लगभग 5.39 करोड़ रुपये बताई गई है. जब्त किए गए डिजिटल डेटा और दस्तावेजों का विश्लेषण जारी है.
करोड़ों के घोटाले का खुलासा
ED की जांच ACB/EOW रायपुर द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की जा रही है. जांच में सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच एक सुनियोजित साजिश के तहत शराब की खरीद, लाइसेंसिंग और बिक्री में अवैध कमीशन वसूला गया. EOW/ACB की चार्जशीट के अनुसार, इस घोटाले से लगभग 2,883 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई.
9 गिरफ्तार, बड़े नाम शामिल
ED अब तक PMLA के तहत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें रिटायर्ड IAS अधिकारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, CSMCL के पूर्व MD, तत्कालीन आबकारी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे व उप सचिव जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
380 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने अब तक 6 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर करीब 380 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. इनमें रियल एस्टेट, बैंक बैलेंस, वाहन, आभूषण और शेयर शामिल हैं. ईडी ने रायपुर की स्पेशल PMLA कोर्ट में 6 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की हैं, जिनमें 81 आरोपी और संस्थाएं शामिल हैं. मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जारी है. ED का कहना है कि हालिया तलाशी में और भी अहम सबूत मिले हैं और आगे अटैचमेंट व कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. आगामी दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना बनी हुई है.
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