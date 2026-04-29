MP Breaking News LIVE: कई बैठकों में शामिल होंगे CM मोहन, खरगोन में सोलर पावर प्लांट का करेंगे लोकार्पण, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. गर्मी का प्रचंड प्रकोप पूरे राज्य में जारी है. इस भीषण गर्मी के बीच तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है. 20 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है और ज़्यादातर शहरों में तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आज का दिन प्रशासनिक बैठकों और विकास कार्यों के नाम रहेगा. वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं. उधर,छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे आज जारी किए जाएंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

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