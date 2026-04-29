MP Breaking News LIVE: कई बैठकों में शामिल होंगे CM मोहन, खरगोन में सोलर पावर प्लांट का करेंगे लोकार्पण, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: CM मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिव होंगे, जहां वे खरगोन में एक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे. इस बीच पूरे राज्य में लू और बारिश दोनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
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MP News Updates: 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में काफी हलचल है. गर्मी का प्रचंड प्रकोप पूरे राज्य में जारी है. इस भीषण गर्मी के बीच तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है. 20 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है और ज़्यादातर शहरों में तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आज का दिन प्रशासनिक बैठकों और विकास कार्यों के नाम रहेगा. वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं. उधर,छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे आज जारी किए जाएंगे. इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.
किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
हरदा में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है. मांगों के संबंध में आज सुबह 11:00 बजे प्रशासन इस बारे में लिखित विवरण उपलब्ध कराएगा. किसानों ने चेतावनी दी है कि दो दिन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद वे अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर देंगे.
आज जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज दोपहर 2:30 बजे आधिकारिक तौर पर परिणामों की घोषणा करेंगे.
एमपी में भीषम गर्मी
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां कई जिलों में तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. खजुराहो में 46 डिग्री, नौगांव में 45.5 डिग्री और श्योपुर में 44.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और ग्वालियर सहित 20 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहर भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं. हालांकि कुछ ज़िलों में आंधी-तूफ़ान और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. सुबह 11:00 बजे वे मंत्रालय पहुंचकर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे. दोपहर 1:15 बजे, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए धनराशि जारी करेंगे. इसके बाद दोपहर 3:45 बजे वे भोपाल से खरगोन के लिए रवाना होंगे, जहां वे एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे.