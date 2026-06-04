Chhattisgarh Panchayat Chunav Live: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे, किसके सिर सजा जीत का ताज और किसको मिली हार?

Chhattisgarh Panchayat and Urban Local Body By-election Results Live Updates: छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतों की गणना जारी है, जिसके लिए 1 जून को वोटिंग हुई थी. बता दें कि नगरीय निकायों में कुल 82 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 5 पद अध्यक्षों के और 77 पद पार्षदों के थे. इसके अलावा त्रि-स्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ था. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, नगरीय निकाय चुनावों के लिए बनाए गए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाताओं में से 27,006 ने अपने वोट डाले थे. वहीं पंचायत चुनावों के लिए स्थापित 274 मतदान केंद्रों पर 102,797 मतदाताओं में से 79,968 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. मतदाताओं की भागीदारी के मामले में नगरीय निकाय चुनावों में 84.58% और पंचायत चुनावों में 78.61% मतदान दर्ज किया गया.

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