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Chhattisgarh Panchayat Chunav Live: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे, किसके सिर सजा जीत का ताज और किसको मिली हार?

Chhattisgarh Panchayat Chunav Live: छत्तीसगढ़ पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है, जिसके लिए 1 जून को वोटिंग हुई थी. बता दें कि नगरीय निकायों में कुल 82 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 5 पद अध्यक्षों के और 77 पद पार्षदों के थे. इसके अलावा त्रि-स्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:22 PM IST
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Chhattisgarh Panchayat Chunav Live: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे, किसके सिर सजा जीत का ताज और किसको मिली हार?
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Chhattisgarh Panchayat and Urban Local Body By-election Results Live Updates: छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतों की गणना जारी है, जिसके लिए 1 जून को वोटिंग हुई थी. बता दें कि नगरीय निकायों में कुल 82 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 5 पद अध्यक्षों के और 77 पद पार्षदों के थे. इसके अलावा त्रि-स्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ था. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, नगरीय निकाय चुनावों के लिए बनाए गए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाताओं में से 27,006 ने अपने वोट डाले थे. वहीं पंचायत चुनावों के लिए स्थापित 274 मतदान केंद्रों पर 102,797 मतदाताओं में से 79,968 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. मतदाताओं की भागीदारी के मामले में नगरीय निकाय चुनावों में 84.58% और पंचायत चुनावों में 78.61% मतदान दर्ज किया गया.

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04 June 2026
11:55 AM

नगर पंचायत बम्नीहडीह में बीजेपी ने शानदार जीत

छत्तीसगढ़ पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनावों के लिए जार मतगणना में जांजगीर चांपा के नगर पंचायत बम्नीहडीह में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश डड़सेना 889 वोटों से विजयी हुए हैं. 15 वार्डों में से बीजेपी ने 11 वार्डों पर कब्जा जमाया है. कांग्रेस को 3 वार्डों में जीत मिली है, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ है. अध्यक्ष पद के साथ परिषद में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है. परिणाम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. नगर पंचायत में अब बीजेपी का एकतरफा दबदबा देखने को मिलेगा.

11:52 AM

शिवनंदनपुर: पार्षदों के नतीजों में कांग्रेस ने किया बेहतर प्रदर्शन

शिवनंदनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर भाजपा ने जीत दर्ज की लेकिन पार्षदों के नतीजों में इसके उलट कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है. कुल 15 वार्डों में से कांग्रेस के 8 पार्षदों ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के 7 पार्षद ही चुनाव जीत सके. पार्षदों की संख्या में भले ही कांग्रेस आगे रही हो, लेकिन अध्यक्ष पद पर रितेश जायसवाल की इस रोमांचक जीत ने शिवनंदनपुर नगर पंचायत की मुख्य कमान भाजपा के हाथों में सौंप दी है. पहले नगरीय चुनाव में मिली इस सफलता के बाद भाजपा खेमे और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. नतीजों की आधिकारिक घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है. इस जीत पर नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, जबकी भाजपा के नेता विकास की जीत बता रहे हैं.

11:48 AM

सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में BJP ने लहराया जीत का परचम

सूरजपुर के नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत के पहले ऐतिहासिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत का परचम लहराया है. दिलचस्प मुकाबले में भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने अपने निकटतम कांग्रेस के प्रतिद्वंदी संजय सोनी को 362 मतों के अंतर से शिकस्त देकर नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज कर ली है. राजनीतिक नजरिए से बेहद संवेदनशील माने जा रहे इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी को कुल 2028 मत प्राप्त हुए, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के खाते में 1666 वोट आए. वहीं, आम आदमी पार्टी को महज 215 वोटों से ही संतोष करना पड़ा. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस नगर पंचायत में कुल 4642 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 3952 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

11:45 AM

कवर्धा में भाजपा की बड़ी जीत

छत्तीसगढ़ के कवर्धा सहसपुर लोहारा उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है. भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने अध्यक्ष पद का उपचुनाव 754 वोटों से जीत लिया है. निर्दलीय प्रत्याशी अजय यादव ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन भाजपा ने शानदार बढ़त के साथ जीत दर्ज की. परिणाम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.

11:42 AM

कुछ देर इंतजार कर लेते हैं: भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनावों के लिए जारी मतगणना के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कुछ देर इंतजार कर लेते है. पता चल जाएगा कि पैसों की जीत हुई है या मुद्दों की जीत हुई है.

11:38 AM

जगदलपुर में कांग्रेस ने बचा लिया 30 साल पुराना गढ़

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय उपचुनाव में जगदलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड पार्षद के उपचुनाव में कांग्रेस (Congress) 30 साल पुराना अपना गढ़ बचाने में सफल रही है. पिछले 3 दशक से इस वार्ड में कांग्रेस का कब्जा है. कांग्रेस प्रत्याशी रामदत्त तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया है. नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामदत्त तिवारी को 814 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 378 वोट मिले.

11:35 AM

राजनादगांव में बीजेपी ने लहराया परचम

छत्तीसगढ़ के राजनादगांव नगर पंचायत उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है. अध्यक्ष पद पर कांग्रेस उम्मीदवार फुलमति वर्मा ने जीत दर्ज की है. इसके अलावा भाजपा के 11 पार्षद, कांग्रेस के 3 और एक निर्दलीय पार्षद ने जीत दर्ज की है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

11:33 AM

छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव: 1 जून को हुई थी वोटिंग

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, नगरीय निकाय चुनावों के लिए बनाए गए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाताओं में से 27,006 ने अपने वोट डाले थे. वहीं पंचायत चुनावों के लिए स्थापित 274 मतदान केंद्रों पर 102,797 मतदाताओं में से 79,968 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. मतदाताओं की भागीदारी के मामले में नगरीय निकाय चुनावों में 84.58% और पंचायत चुनावों में 78.61% मतदान दर्ज किया गया.

11:32 AM

छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय की मतगणना जारी

छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतों की गणना जारी है, जिसके लिए 1 जून को वोटिंग हुई थी. बता दें कि नगरीय निकायों में कुल 82 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 5 पद अध्यक्षों के और 77 पद पार्षदों के थे. इसके अलावा त्रि-स्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ था.

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