CG Board 10th 12th Result 2026 Live:कुछ ही देर में जारी होगी छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे छात्र चेक

MP Board Result 2026 Live-छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. जल्द ही सीएम विष्णु देव साय आधिकारिक तौर पर परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. दोपहर ढाई बजे सीएम साय नवा रायपुर मंत्रालय से परिणामों की आधिकारिक घोषणा करेंगे. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी इस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे. छात्र ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे. हमारे इस लाइव ब्लॉग पर आपको रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, इसलिए पल-पल की जानकारी के लिए ZEE MPCG के साथ बने रहिए.

Add Zee News as a Preferred Source