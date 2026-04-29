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CG Board 10th 12th Result 2026 Live:कुछ ही देर में जारी होगी छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे छात्र चेक

CGBSE Board 10th 12th Result 2026 Live:छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. छत्तीसगढ़ माध्यममिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज जारी होंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:24 PM IST
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CG Board 10th 12th Result 2026 Live:कुछ ही देर में जारी होगी छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे छात्र चेक
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MP Board Result 2026 Live-छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. जल्द ही सीएम विष्णु देव साय आधिकारिक तौर पर परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. दोपहर ढाई बजे सीएम साय नवा रायपुर मंत्रालय से परिणामों की आधिकारिक घोषणा करेंगे. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी इस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे. छात्र ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे. हमारे इस लाइव ब्लॉग पर आपको रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, इसलिए पल-पल की जानकारी के लिए ZEE MPCG के साथ बने रहिए.

 

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29 April 2026
13:24 PM

पिछले साल छात्राओं ने मारी थी बाजी
पिछले साल यानी 2025 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणामों में लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था.इस बार भी छात्र-छात्राओं को उम्मीद मेरिट लिस्ट में जगह बनाने की होगी. वहीं पेरेंट्स भी अपने बच्चों के परिणामों को लेकर उत्साहित हैं.

13:10 PM

2025 में इतना रहा था रिजल्ट
2025 में 10वीं का रिजल्ट 76.53 फीसदी रहा था. यह पिछले चार सालों में सबसे बेहतर परिमाण माना जा सकता है, इसमें लगभग 2.46 लाख छात्र पास हुए थे.

13:04 PM

आधिकारिक वेबसाइट पर करें चेक
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cg.nic.in या cgbse.nic.in खोलें. होम पेज पर आपको 'High School (10th) Examination Results 2026' या 'Higher Secondary (12th) Examination Results 2026' का लिंक दिखाई देगा, अपनी कक्षा के अनुसार सही लिंक पर क्लिक करें.अब एक नया पेज खुलेगा. यहां अपना रोल नंबर (Roll Number) और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड (Captcha) सही-सही भरें. SUBMIT बटन पर क्लिक करें. बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें.

 

12:59 PM

छात्र यहां चेक करते हैं रिजल्ट
छात्र अपना रिजल्ट मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://cg.results.nic.in/ पर रोल नंबर डालकर आसानी से देख सकेंगे. बता दें कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने पंजीयन कराया था.

12:55 PM

शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं
बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट से पहले शिक्षा मंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है. मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्रालय से रिजल्ट जारी किया जाएगा. सूची में जिनका उच्च स्थान रहेगा उनको शुभकामनाएं देता हूं और जिनका रिजल्ट मनसा अनुरूप नहीं होगा उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है. परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट आएगा.

12:49 PM

जारी होगा 10वीं-12वीं रिजल्ट
छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट आज जारी होगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय परिणामों की घोषणा करेंगे. दोपहर 2.30 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा. नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से होगी आधिकारिक घोषणा. शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे.

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