/फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अरबों की ठगी, 10 राज्यों के 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स पहुंचे डोंगरगढ़

दर-दर भटकने को मजबूर

पीड़ितों ने डोंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ितों को उनके संबंधित क्षेत्र के थानों में भी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है. इसके बावजूद डोंगरगढ़ में मिली शिकायतों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा. उधर, नागपुर से आए निवेशक रविशंकर बाघ ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि कुलजीत सिंह भाटिया, जोगेंद्र वर्मा और अभय कुनले सहित कुछ लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेश करवाया और अब बड़ी संख्या में लोगों की रकम फंस गई है. मामले की वास्तविक स्थिति जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल, कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद में निवेश करने वाले विभिन्न राज्यों के निवेशक अपने ही पैसों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं.