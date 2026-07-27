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फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अरबों की ठगी, 10 राज्यों के 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स पहुंचे डोंगरगढ़

Dongargarh Online Fraud Case: फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'लॉन्ग एशिया' पर अरबों रुपये की ठगी का आरोप लगाए गए हैं. जिसके चलते 10 राज्यों से 100 से अधिक निवेशक डोंगरगढ़ पहुंचे. वहीं पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Jul 27, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:48 PM IST
फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अरबों की ठगी, 10 राज्यों के 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स पहुंचे डोंगरगढ़
Image Credit: ZEE MEDIA

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