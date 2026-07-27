/फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर अरबों की ठगी, 10 राज्यों के 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स पहुंचे डोंगरगढ़

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Dongargarh Forex Trading Scam: छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शहर में उस समय हड़कंप मच गया, जब देश के अलग-अलग राज्यों से आए 100 से अधिक निवेशक रेलवे चौक स्थित वैसलियन चर्च के पास एक मकान के बाहर एकत्र हो गए. निवेशकों का आरोप था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'लॉन्ग एशिया' के जरिए उनसे करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये की कथित ठगी की गई है और इस पूरे नेटवर्क के तार डोंगरगढ़ से जुड़े हैं. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया. मौके पर पहुंचे निवेशकों ने बताया कि वे पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के करीब 10 राज्यों से डोंगरगढ़ पहुंचे हैं.
निवेशकों का आरोप है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाले लोगों ने ऑनलाइन जूम मीटिंग, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का सपना दिखाया. शुरुआत में निवेशकों को समय पर अच्छा रिटर्न दिया गया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया. इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी निवेश कर दी. कई लोगों ने बैंक खातों से रकम निकालकर, तो कुछ ने कर्ज लेकर भी इस प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया.
कैसे फंस गया इतना पैसा?
निवेशकों का दावा है कि फरवरी 2026 से प्लेटफॉर्म पर अचानक टेक्निकल इश्यू बताकर निकासी बंद कर दी गई. इसके बाद निवेशकों का पैसा फंस गया और प्लेटफॉर्म से भुगतान मिलना भी बंद हो गया. पीड़ितों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में पांच लोग शामिल हैं और देशभर के एक लाख से अधिक निवेशक इसकी चपेट में आए हैं. उनका दावा है कि फंसी हुई राशि अरबों रुपये तक पहुंच चुकी है. हालांकि, इस दावे की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
दर-दर भटकने को मजबूर
पीड़ितों ने डोंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ितों को उनके संबंधित क्षेत्र के थानों में भी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है. इसके बावजूद डोंगरगढ़ में मिली शिकायतों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा. उधर, नागपुर से आए निवेशक रविशंकर बाघ ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि कुलजीत सिंह भाटिया, जोगेंद्र वर्मा और अभय कुनले सहित कुछ लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेश करवाया और अब बड़ी संख्या में लोगों की रकम फंस गई है. मामले की वास्तविक स्थिति जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल, कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद में निवेश करने वाले विभिन्न राज्यों के निवेशक अपने ही पैसों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं.
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