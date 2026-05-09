महासमुंद में गैस कांड का बड़ा खुलासा! सरकारी सिस्टम की आड़ में चल रहा था करोड़ों का खेल

Mahasamund Gas Scam: महासमुंद में डेढ़ करोड़ रुपये के एलपीजी गैस गबन मामले में ऐसा खुलासा हुआ है, जिसमें सरकारी कुर्सी पर बैठा अधिकारी ही पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला. जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, जिस पर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही करोड़ों की गैस गायब करने की साजिश का मुख्य आरोपी बना. महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अगुवाई में पुलिस ने 15 दिनों की हाईटेक जांच के बाद पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया. कॉल डिटेल, टेक्निकल एनालिसिस, साइंटिफिक इंटरोगेशन और दस्तावेजी जांच के जरिए पुलिस ने उस षड्यंत्र को उजागर किया, जिसे बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था.

दरअसल, गैस चोरी की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 को हुई, जब सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में 6 एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों को सुरक्षा कारणों से जब्त किया गया था. प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत इन कैप्सूलों को सुपुर्दनामा में देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इसी प्रक्रिया की आड़ में करोड़ों के गैस गबन की साजिश रची गई. 23 मार्च को हुई बैठक में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर के साथ मिलकर पूरे षड्यंत्र की योजना बनाई. जांच के मुताबिक अजय यादव ने गैस गबन का ब्लूप्रिंट तैयार किया, पंकज चंद्राकर को ऑपरेशन संभालने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि रायपुर के मनीष चौधरी को डील फाइनल करने का जिम्मा सौंपा गया.

करोड़ों की कमाई का खेला खेल

26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर सिंघोड़ा पहुंचे, जहां 6 कैप्सूलों में लगभग 105 मीट्रिक टन गैस भरी हुई थी. गैस की मात्रा सामने आते ही करोड़ों की कमाई का खेल शुरू हो गया. कई एजेंसियों से बातचीत के बाद आखिरकार ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के साथ 80 लाख रुपये में डील फाइनल हुई. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा खुद अजय यादव को मिलना था. जांच में सामने आया कि अजय यादव के लिए 50 लाख रुपये, पंकज चंद्राकर के लिए 20 लाख रुपये और मनीष चौधरी के लिए 10 लाख रुपये तय किए गए थे. रकम के लेन-देन को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया. 30 लाख रुपये सिक्योरिटी के तौर पर खाते में ट्रांसफर किए गए और बाद में वापस कर दिए गए. पुलिस के मुताबिक, गैस निकालने के बाद खाली कैप्सूलों का वजन कराया गया, लेकिन उससे पहले ही फर्जी पंचनामा और दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे.

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40 सदस्यीय विशेष टीम गठित की

महासमुंद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 40 सदस्यीय विशेष टीम गठित की. 15 दिनों तक लगातार टेक्निकल एनालिसिस, सीडीआर जांच, साइंटिफिक इंटरोगेशन, दस्तावेजी मिलान और सूक्ष्म विवेचना की गई. पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से लेकर पैसों के लेन-देन तक हर सबूत को जोड़ा और पूरे गैस गबन कांड का खुलासा कर दिया. मामले में जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव, पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(3), 316(5), 61, 238, 336(3), 338, 340(2) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

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