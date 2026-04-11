गर्मी की छुट्टियों में छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत: LTT-हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल और स्टॉपेज

Summer Holiday Special Train: गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल (LTT) और हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है. गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने या घूमने के लिए यात्रा करते है, जिससे नियमित ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ जाती है. इसी परेशानी को कम करने लिए रेलवे यह स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है. यह ट्रेन केवल एक-एक फेरे के लिए चलाई जाएगी, यानी एक बार लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हावड़ा जाएगी और एक बार हवाड़ा से वापस लौटेगी.

इस विशेष ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिलेंगी और यात्रा करना आसान होगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते टिकट बुक कर लें, ताकि सफर में किसी तरह की परेशानी न हो. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संचालित यह विशेष ट्रेन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर कमर्शियल स्टॉपेज रहेगा. इससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी और यात्रा में राहत मिलेगी.

ये है ट्रेन का पूरा शेड्यूल

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LTT-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 14 अप्रैल को रात 08:15 बजे LTT से रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 02:55 बजे रायपुर और शाम 04:45 बजे बिलासपुर पहुंचेगी. इसके बाद, यह तीसरे दिन सुबह 06:00 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी.

अपनी वापसी यात्रा पर, हावड़ा-LTT स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल को दोपहर 2:45 बजे हावड़ा से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 3:15 बजे बिलासपुर और सुबह 5:10 बजे रायपुर पहुंचेगी, और रात 11:45 बजे LTT पहुंचेगी.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस स्पेशन ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कई कोच लगाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिल सके. ट्रेन मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे बीच रास्ते के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा.

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