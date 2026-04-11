Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3175086
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

गर्मी की छुट्टियों में छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत: LTT-हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल और स्टॉपेज

Summer Holiday Special Train:गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल और हावड़ा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह स्पेशल ट्रेन एक-एक फेरे के लिए चलेगी, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्मी की छुट्टियों में छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत: LTT-हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल और स्टॉपेज

Summer Holiday Special Train: गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल (LTT) और हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है. गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने या घूमने के लिए यात्रा करते है, जिससे नियमित ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ जाती है. इसी परेशानी को कम करने लिए रेलवे यह स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है. यह ट्रेन केवल एक-एक फेरे के लिए चलाई जाएगी, यानी एक बार लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हावड़ा जाएगी और एक बार हवाड़ा से वापस लौटेगी.

इस विशेष ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को अतिरिक्त सीटें मिलेंगी और यात्रा करना आसान होगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते टिकट बुक कर लें, ताकि सफर में किसी तरह की परेशानी न हो. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संचालित यह विशेष ट्रेन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर कमर्शियल स्टॉपेज रहेगा. इससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी और यात्रा में राहत मिलेगी.

ये है ट्रेन का पूरा शेड्यूल

Add Zee News as a Preferred Source
  • LTT-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 14 अप्रैल को रात 08:15 बजे LTT से रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 02:55 बजे रायपुर और शाम 04:45 बजे बिलासपुर पहुंचेगी. इसके बाद, यह तीसरे दिन सुबह 06:00 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी.
  • अपनी वापसी यात्रा पर, हावड़ा-LTT स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल को दोपहर 2:45 बजे हावड़ा से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 3:15 बजे बिलासपुर और सुबह 5:10 बजे रायपुर पहुंचेगी, और रात 11:45 बजे LTT पहुंचेगी.
  • रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस स्पेशन ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कई कोच लगाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिल सके. ट्रेन मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे बीच रास्ते के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा.

ये भी पढ़ें : विदेशी छोड़ सीएम साय ने खरीदी नई देसी कार! काफिले में 6 नई चमचमाती गाड़ियां शामिल, देखें फोटो और कीमत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

 

TAGS

summer holiday special train

Trending news

vidisha news
विदिशा में यूनियन मीटिंग में बड़ा खुलासा! फर्जी पदाधिकारियों का खेल बेनकाब
Shajapur News
शाजापुर में बुजुर्ग से वसूली का गंदा खेल! वीडियो के जरिए धमकाकर ऐंठे पैसे
betul news
भागीरथ की मौत के बाद बैतूल में आज भी रो रहा तन्मय का परिवार,वादों के बोझ तले टूटा घर
Mohan Yadav
किसानों को दिखा बीज से बाजार का रास्ता, राजनाथ बोले- MP को आगे बढ़ा रहे मोहन यादव
Vande Mataram
कांग्रेस पर जमकर बरसे CM मोहन यादव, बोले- राष्ट्रीय गीत के अपमान पर मौन क्यों?
sehore news
सीहोर में शर्मनाक हरकत! तिरंगे पर रखे पत्थर, सड़क पर बिछाकर पैरों से कुचला
sagar news
एमपी में पहली बार दिखी दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, देखने वाले रह गए हैरान
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: शिवपुरी सड़क हादसे में 4 की मौत, शाजापुर में बुजुर्ग के साथ गंदा खेल, पढ़ें बड़ी खबरें
Sara Arjun
महाकाल के दरबार पहुंचीं धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन, इन चीजों के लिए मांगा आशीर्वाद
datia news
फाइनेंस एजेंट का दिनदहाड़े अपहरण, पुलिसकर्मी के साथ मिलकर कट्टे की नोंक पर उठाया