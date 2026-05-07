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रायपुर में IPL मैचों के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने नया नियम, क्या है M-टिकट सिस्टम

Raipur IPL Match: रायपुर में होने वाले आईपीएल मैचों में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए इस बार नया सिस्टम लागू किया है. पहला मुकाबला 10 मई को खेला जाना है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 07, 2026, 03:34 PM IST
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क्या है M-टिकट सिस्टम
क्या है M-टिकट सिस्टम

M-Ticket System: रायपुर में इस बार आईपीएल का रोमांच दिखने वाला है. क्योंकि आईपीएल के 2 मुकाबले रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में 10 और 13 मई के खेले जाने हैं. ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह दिख रहा है. सभी मैच का टिकट चाहते हैं. ऐसे में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने पर भी इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है. आईपीएल मैचों के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए इस बार 'M-टिकट सिस्टम' लाया गया है. जो पूरी तरह से एक डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था है. जहां दर्शकों को उनके मोबाइल पर आधारित ई-टिकट जारी होंगे. ताकि टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके. 

क्या है M-टिकट सिस्टम

दरअसल, M-टिकट सिस्टम एक तरह की डिजिटल व्यवस्था है. जहां दर्शकों को मोबाइल आधारित ई-टिकट जारी होगा, जो केवल एक बार ही ट्रांसफर होगा. इस टिकट को आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा. क्योंकि इसमें टिकट खरीदने वाले दर्शक की पूरी जानकारी रहती है. जिसमें उसका मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़ी जानकारी टिकट में ऑनलाइन लिंक रहेगी. खास बात यह है कि यह टिकट केवल मोबाइल ऐप या अधिकृत प्लेटफॉर्म पर ही दिखाई देगा और मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही एक्टिव होगा. इस सिस्टम में हर टिकट के साथ एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होगा. स्टेडियम में प्रवेश के समय इसी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा. एक बार क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद वही टिकट दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

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आयोजकों का कहना है कि टिकट का क्यू आर कोड पहले से एक्सेस नहीं होगा. मैच शुरू होने से पहले ही यह शुरू होगा. इसलिए इस व्यवस्था को सुरक्षा और फर्जी एंट्री रोकने के लिए करने के लिए देखा जा रहा है. ऐसे में इस बार अब यह नया सिस्टम देखने को मिलेगा. 

रायपुर में कब खुलेंगे स्टेडियम के गेट 

रायपुर में आईपीएल मैच के लिए इस बार स्टेडियम के गेट भी 3 बजकर 30 मिनट के बाद ही खुलेंगे. खास बात यह है कि दर्शकों के टिकट पर जो गेट नंबर होगा. उसी गेट से उन्हें प्रवेश दिया जाएगा. जब दर्शक टिकट खरीदेंगे तो यह पूरी जानकारी उन्हें उनके टिकट पर ही मिल जाएगी. खास बात यह है कि दोबारा एंट्री का सिस्टम नहीं होगा. जबकि 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी अलग टिकट की जरूरत होगी. एक नंबर से केवल 4 टिकट दिए जाएंगे. लेकिन एम टिकट सिस्टम की वजह से उसमें सभी की पूरी जानकारी होनी चाहिए. 

ये भी पढ़ेंः रायपुर पहुंचे रोहित शर्मा, बस में नमकीन खाते दिखे, अब फैंस को विराट का इंतजार

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