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आस्था या चमत्कार! छत्तीसगढ़ के चंडी मंदिर में रोज आरती में शामिल होते हैं जंगली भालू, दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़

Mahasamund Chandi Temple: महासमुंद जिले के घूंचापाली गांव स्थित मां चंडी मंदिर में रोजाना आने वाला भालुओं का परिवार श्रद्धालुओं के बीच आस्था और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है. वन विभाग ने सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन आज तक भालुओं ने किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 10, 2026, 06:46 PM IST
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Mystery of Maa Chandi Temple
Mystery of Maa Chandi Temple

Mystery of Maa Chandi Temple: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के घूंचापाली गांव में स्थित मां चंडी मंदिर में एक भालू का परिवार रोजाना मंदिर आता है, जो चर्चा के साथ कौतूहल का विषय बना हुआ है. यहां हर शाम आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. रोज सैकड़ों लोग मां चंडी का आशीर्वाद लेने दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं. यहां जंगली भालुओं का एक परिवार कभी दो की संख्या में तो कभी चार की संख्या में रोज शाम आता है.

भालुओं के मंदिर प्रांगण में आने को लेकर पहले यह सामान्य नजारा था कि लोग जंगली भालुओं को कोल्ड ड्रिंक, मूंगफली, इलायची दाना या प्रसाद जैसी चीजें आसानी से खिलाया करते थे. क्योंकि यह भालू जंगली जानवर हैं, इसलिए वन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से अब बैरिकेड्स लगा दिए हैं. अब भालुओं को मंदिर से दूर रखा जाता है, ताकि कोई जनहानि न हो.

यहां हर मन्नत होती है पूरी
लेकिन मां के दर्शन के साथ इन भालुओं को देखने भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां हर दिन आते हैं. यहां एक बात गौर करने लायक है कि मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद से आज तक इन भालुओं ने कभी भी किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया. आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां चंडी का मंदिर मन्नतों का मंदिर है. यहां दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है.

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मां चंडी की प्रतिमा प्राकृतिक
यही वजह है कि मां चंडी के इस मंदिर में आसपास के जिले और राज्य ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से भी लोग मां के दर्शन करने आते हैं. मां चंडी मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति के सदस्य नीलकंठ चंद्राकर ने बताया कि मां चंडी मंदिर का इतिहास ढाई सौ साल पुराना है. मां चंडी की प्रतिमा यहां प्राकृतिक है. मां चंडी यहां स्वयं प्रकट हुई हैं.

पहाड़ियों से घिरा है मंदिर
आसुरी शक्तियों और दैवीय आपदाओं से रक्षा करने वाली मां चंडी देवी का यह मंदिर प्राकृतिक रूप से जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है. यहां दूर-दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मां के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी भी होती है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां हर दिन भालू आते हैं, लेकिन आज तक इन भालुओं ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है.

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