40 टन खरीदा...135 टन बेचा, छत्तीसगढ़ LPG गैस महाघोटाला में बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र से पिता-पुत्र गिरफ्तार

Mahasamund News: महासमुंद में करोड़ों के एलपीजी गैस गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. करीब दो महीने से फरार चल रहे ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक और उसके बेटे को पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन इस पूरे घोटाले की सबसे चौंकाने वाली कड़ी जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव का नाम है, जिसे पुलिस इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और पर्दे के पीछे का मुख्य षड्यंत्रकारी मान रही है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों पिता-पुत्र करोड़ों रुपए के एलपीजी गैस हेराफेरी मामले में लंबे समय से फरार थे और लगातार शहर बदल-बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे. लेकिन जांच में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया, वह जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव का था.

पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि खाद्य अधिकारी अजय यादव ही पूरे नेटवर्क का मास्टमाइंड था. आरोप है कि एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों को सुपुर्दनामा दिलाने से लेकर फर्जी तौल पंचनामा तैयार करवाने तक, हर स्तर पर उसकी भूमिका सामने आई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, खाद्य विभाग कार्यालय में ही फर्जी पंचनामों पर हस्ताक्षर कराए गए. इतना ही नहीं, गैस का स्टॉक जल्दी खाली करवाने और तौल नहीं कराने की साजिश में भी मिलीभगत सामने आई है.

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कई बार बदले ठिकानें

वहीं एसपी प्रभात कुमार का कहना है कि जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयानों में अजय यादव की भूमिका बेहद संदिग्ध पाई गई. उधर, मुख्य आरोपी संतोष ठाकुर और उसका बेटा सार्थक सिंह ठाकुर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार रायपुर, पुणे, मुंबई और कोल्हापुर में ठिकाने बदल रहे थे. पुलिस ने 11 शहरों में टावर डंप, सीडीआर एनालिसिस, टोल डेटा और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के जरिए दोनों आरोपियों का पीछा किया.

87 टन गैस की हेराफेरी

आखिरकार कोल्हापुर के एक होटल में दोनों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद महासमुंद पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से दबिश देकर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि करीब 87 टन एलपीजी गैस की हेराफेरी की गई. इन दोनों पर आरोप है कि आपदा का फायदा उठाकर गैस को बिना जीएसटी के अलग-अलग एजेंसियों और संस्थानों को बेचा गया. पुलिस ने बताया कि अप्रैल महीने में 40 टन गैस की खरीद दिखाई गई, लेकिन बिक्री 135 टन तक की गई.

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