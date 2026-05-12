ओडिशा से MP जा रहा 1.89 करोड़ का गांजा जब्त, तस्करों ने अपनाई थी 'फेरीवाला' ट्रिक

Mahasamund News-महासमुंद पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजे का जखीरा बरामद किया है. पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 378 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में 12 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं.
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Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से होकर गांजा तस्करी करने वाले अब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तस्कर खुद को कपड़ा फेरीवाला बताकर मोटरसाइकिलों में खास लोहे के कम्पार्टमेंट बनाकर करोड़ों का गांजा सप्लाई कर रहे थे. बाहर से कपड़ों का ढेर और अंदर नशे का जखीरा छिपा था. पुलिस ने तस्करों के मंसूबे नाकाम करते हुए 378 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है. साथ ही 12 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.
1.89 करोड़ा का गांजा जब्त
पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बेहद शातिर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.ऑपरेशन “निश्चय” के तहत महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 378 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपए बताई जा रही है. इस कार्रवाई में 12 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं.
तस्करों ने अपनाया नया तरीका
उड़ीसा से मध्यप्रदेश तक गांजा पहुंचाने के लिए तस्करों ने इस बार नया तरीका अपनाया था. तस्कर खुद को सड़क किनारे कपड़े बेचने वाला फेरीवाला दिखाते थे. मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर लोहे का विशेष जालीदार कम्पार्टमेंट तैयार किया गया था, जिसके ऊपर कपड़ों का ढेर लगा दिया जाता था. पहली नजर में यह सामान्य फेरीवाले ही दिखाई देते थे, लेकिन कपड़ों के पीछे करोड़ों का गांजा छिपा हुआ था.
पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई
महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 मोटरसाइकिलों को घेराबंदी कर पकड़ा. यह सभी आरोपी उड़ीसा के बालिगुड़ा इलाके से गांजा लेकर मध्यप्रदेश की ओर जा रहे थे. पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया. वहीं कोमाखान थाना क्षेत्र में भी अलग कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.इधर धमतरी जिले में भी इसी पैटर्न पर कार्रवाई हुई, जहां कपड़ा फेरीवाले बनकर घूम रहे तस्करों से 131 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया.
अलग-अलग तरीके अपनाते हैं तस्कर
जांच में सामने आया है कि यह एक अंतरराज्यीय संगठित गिरोह है, जो अलग-अलग रूट और नए तरीकों का इस्तेमाल कर गांजा तस्करी कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, इससे पहले भी एम्बुलेंस, केला परिवहन, मूवर्स एंड पैकर्स, ऑटो, बस और ट्रेन की आड़ में गांजा तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं. लेकिन इस बार कपड़ा फेरीवालों का तरीका सबसे अलग और चौंकाने वाला रहा. पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें गांजा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन शामिल हैं.
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