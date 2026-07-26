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महासमुंद में इंसानियत फिर शर्मसार, 'टोनही-टोनहा' बताकर परिवार को किया बहिष्कार, 23 लोगों पर केस दर्ज

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक परिवार को अंधविश्वास के नाम पर टोनही-टोनहा बताकर समाज से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है. जहां पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने परिवार को मोहल्ला छोड़ने की धमकी भी दी.

Written ByJAMNJAY SINHAEdited ByManish kushawah
Published: Jul 26, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:27 PM IST
महासमुंद में इंसानियत फिर शर्मसार, 'टोनही-टोनहा' बताकर परिवार को किया बहिष्कार, 23 लोगों पर केस दर्ज
Image Credit: AI Generated Images

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जामनजय सिन्हा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से संवाददाता हैं.

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