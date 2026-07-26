महासमुंद में इंसानियत फिर शर्मसार, 'टोनही-टोनहा' बताकर परिवार को किया बहिष्कार, 23 लोगों पर केस दर्ज

पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से उसके परिवार को टोनही-टोनहा कहकर गाली-गलौज और कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं. आरोप है कि परिवार पर मोहल्ला छोड़ने का दबाव बनाया गया. सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने के साथ ही कथित तौर पर दुकानदारों से कहा गया कि वे पीड़ित परिवार को राशन और जरूरी सामान भी न दें. पीड़िता ने मामले की शिकायत बागबाहरा थाने में की, लेकिन जब पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्याय के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागबाहरा की अदालत का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 24 जुलाई को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.