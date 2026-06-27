/छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू हो सकती है हीरे की खुदाई! एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, पन्ना प्लांट में मिले इतने कैरेट के हीरे

छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे पर एक बड़े हीरा उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है. एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल ने महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में अगले चरण के काम को हरी झंडी दिखाते हुए बड़े व्यास (लार्ज डायमीटर) की ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला लिया है. दरअसल, इस इलाके से निकाले गए करीब 200 टन बल्क सैंपल की जब मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट में जांच की गई, तो वहां 1.22 कैरेट के पांच असली प्राकृतिक हीरे बरामद हुए. हीरों की इस वैज्ञानिक पुष्टि के बाद अब इस क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर हीरे की खुदाई (खनन) शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा.