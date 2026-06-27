/छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू हो सकती है हीरे की खुदाई! एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, पन्ना प्लांट में मिले इतने कैरेट के हीरे

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छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे पर एक बड़े हीरा उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है. एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल ने महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में अगले चरण के काम को हरी झंडी दिखाते हुए बड़े व्यास (लार्ज डायमीटर) की ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला लिया है. दरअसल, इस इलाके से निकाले गए करीब 200 टन बल्क सैंपल की जब मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट में जांच की गई, तो वहां 1.22 कैरेट के पांच असली प्राकृतिक हीरे बरामद हुए. हीरों की इस वैज्ञानिक पुष्टि के बाद अब इस क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर हीरे की खुदाई (खनन) शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा.
अब तक छत्तीसगढ़ का यह संयुक्त उपक्रम (NCL) मुख्य रूप से लौह अयस्क (Iron Ore) यानी लोहे के प्रोजेक्ट्स पर ही काम करता था. लेकिन महासमुंद के बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की मौजूदगी की शुरुआती पुष्टि ने गेम बदल दिया है.
क्या है पूरा मामला और क्यों अहम है यह फैसला?
एनसीएल की टीम ने वैज्ञानिक तरीकों (जैसे स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण) के जरिए जमीन के नीचे उस खास हिस्से (किम्बरलाइट पाइप) को खोज निकाला है जहाँ हीरे बनते हैं. अब जो 'लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग' होने जा रही है, उससे यह सटीक पता चल सकेगा कि जमीन के नीचे हीरे का कितना बड़ा भंडार छिपा है. इसके तुरंत बाद एक फाइनल रिपोर्ट (Feasibility Report) बनेगी और फिर यहाँ कमर्शियल माइनिंग यानी बड़े पैमाने पर खुदाई का काम शुरू हो जाएगा.
बोत्सवाना और ऑस्ट्रेलिया जैसी कामयाबी की उम्मीद
दुनिया के बड़े हीरा उत्पादक देशों जैसे बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को देखें, तो वहां भी शुरुआती दौर में ऐसी ही सफलता मिली थी, जो बाद में बड़े हीरा भंडार में बदल गई. यही वजह है कि बलौदा-बेलमुंडी के इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को देश के गिने-चुने हीरा उत्पादक राज्यों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर सकता है.
लोहे के उत्पादन में भी लगेगी लंबी छलांग
नई दिल्ली में हुई इस हाई-लेवल मीटिंग में सिर्फ हीरे ही नहीं, बल्कि राज्य के लौह अयस्क प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बड़े टारगेट सेट किए गए हैं.
बैलाडीला डिपॉजिट-4: इस चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है, जिसे आगे बढ़ाकर हर साल 70 लाख टन किया जाएगा.
बैलाडीला डिपॉजिट-13: इसे सालाना 1 करोड़ टन की भारी-भरकम क्षमता के साथ विकसित करने पर तेजी से काम चल रहा है.
पर्यावरण और स्थानीय लोगों का रखा जाएगा ख्याल
बोर्ड ने साफ किया है कि हीरे और लोहे की इस खुदाई के दौरान आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल होगा ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे. इसके साथ ही जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और आसपास के स्थानीय गांवों व समुदायों के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी.