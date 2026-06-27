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छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू हो सकती है हीरे की खुदाई! एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, पन्ना प्लांट में मिले इतने कैरेट के हीरे

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर (Large Diameter) ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:22 PM IST
छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू हो सकती है हीरे की खुदाई! एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला, पन्ना प्लांट में मिले इतने कैरेट के हीरे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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