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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से खनिज क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है. यहां सरायपाली इलाके के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक खोज के दौरान पांच हीरे मिले हैं. NMDC और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CMDC) की संयुक्त कंपनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है.
धरती से निकले 5 बेशकीमती हीरें
इस वैज्ञानिक खोज के तहत इलाके में स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, जियोफिजिकल सर्वे और लगभग 500 मीटर की गहराई तक खोजपूर्ण ड्रिलिंग का काम किया गया था. इसके बाद साइट से इकट्ठा किए गए खनिज की संभावना वाले 200 टन मटीरियल को टेस्टिंग के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना में डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट भेजा गया था. वहां विस्तार से जांच के बाद, कुल पांच हीरे मिले जिनका वजन 1.22 कैरेट है.
एमपी के पन्ना में सुरक्षित रखा गया हीरा
कंपनी ने 22 जून को जारी एक आधिकारिक पत्र में इस बात की पुष्टि की. साथ ही बताया कि NMDC-CMDC के पास हीरों को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं है. इसलिए, सभी पांच हीरों को पन्ना में NMDC के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रूप से जमा कर दिया गया है.
जानिए हीरे की क्वालिटी
मिले हीरों में जेम क्वालिटी वाले दो सफेद हीरे शामिल हैं, जिनका वजन 0.19 और 0.06 कैरेट है. इसके अलावा 0.32 कैरेट वजन का एक पीले रंग का हीरा और 0.59 व 0.06 कैरेट वजन के दो भूरे रंग के हीरे भी मिले. विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती दौर में अच्छी क्वालिटी वाले हीरों का मिलना एक बहुत अच्छा संकेत है और इससे इस इलाके में बड़े पैमाने पर और हीरे मिलने की संभावना का पता चलता है.
सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा
राज्य की खनिज संपदा के मामले में इसे एक अहम उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को एक नया आयाम मिलेगा. जानकारों का मानना है कि इस खोज से भविष्य में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों में शामिल हो सकता है.
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