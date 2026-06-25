भारती टंडन हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग प्रेमी ने की थी हत्या, शादी से बचने के लिए किया कत्ल

सिर पर पत्थर से किया था वार

वहां भरोसे में लेकर आरोपी ने पहले भारती के साथ समय बिताया और फिर मौका पाकर उसके सिर पर भारी बोल्डर से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे भारती की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को नाले के पास रेत में दबा दिया और फरार हो गया. दो दिन बाद जब ग्रामीणों ने शव देखा, तब जाकर मामले का पता चला. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.