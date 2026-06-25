भारती टंडन हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग प्रेमी ने की थी हत्या, शादी से बचने के लिए किया कत्ल

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Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में रेत में दबी मिली 18 वर्षीय भारती टंडन के शव के मामले में पुलिस ने एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि भारती की हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उसका नाबालिग प्रेमी ही है. आरोपी ने शादी की जिद से बचने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने विधि से नाबालिग को हिरासत में ले लिया है.
रेत में दबा मिला था शव
यह पूरी मामला खल्लारी थाना क्षेत्र का है. झारा-रामखेड़ा मार्ग स्थित एक नाले के पास रेत में दबी युवती की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला और उसकी पहचान भारती टंडन रूप में की. इसके बाद पुलिस ने मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच शुरू की.
दोनों के बीच थे प्रेम संबंध
महासमुंद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका भारती टंडन और आरोपी नाबालिग युवक के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था. भारती लगातार उस पर शादी करने का दबाव बनी रही थी, लेकिन नाबालिग युवक इसके लिए तैयार नहीं था. घटना वाले दिन ही भारती का जन्मदिन भी था. आरोपी ने उसे शादी करने और साथ भाग जाने का झूठा झांसा दिया और रात के समय नदी किनारे बुला लिया.
सिर पर पत्थर से किया था वार
वहां भरोसे में लेकर आरोपी ने पहले भारती के साथ समय बिताया और फिर मौका पाकर उसके सिर पर भारी बोल्डर से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे भारती की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को नाले के पास रेत में दबा दिया और फरार हो गया. दो दिन बाद जब ग्रामीणों ने शव देखा, तब जाकर मामले का पता चला. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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