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भारती टंडन हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग प्रेमी ने की थी हत्या, शादी से बचने के लिए किया कत्ल

Mahasamund News-महासमुंद में शादी की जिद से परेशान होकर एक नाबालिग प्रेमी ने अपनी प्रेमिका भारती टंडन की उसके जन्मदिन पर ही पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. आरोपी ने हत्या के बाद शव को नाले के पास रेत में दबा दिया था. पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 25, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:41 PM IST
भारती टंडन हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग प्रेमी ने की थी हत्या, शादी से बचने के लिए किया कत्ल

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