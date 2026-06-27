2.25 करोड़ के गांजा सिंडिरेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, WhatsApp कॉल-CDR से खुला राज, ओडिशा से हरियाणा तक फैला था नेटवर्क

राज्य चुनें
Mahasamund Ganja Smuggling: छत्तसीगढ़ के महासमुंद जिले में बसना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ओडिशा से हरियाणा तक फैले करीब 2.25 करोड़ रुपए के गांजा तस्करी नेटवर्क का संचालन करने वाले मास्टरमाइंड को तेलंगाना से धर दबोचा है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से इस अंतरराज्यीय तस्करी सिंडिकेट का संचालन कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है और मामले में आगे की जांच जारी है. बसना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी बलराम सैनी (उर्फ बल्लू) को हैदराबाद के सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया गया है. बलराम सैनी, ड्रग ले जाने वाले व्यक्ति को WhatsApp कॉल के जरिए रास्ते की लाइव लोकेशन बताता था. तकनीकी सबूतों खासकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और IP एड्रेस की बारीकी से जांच के बाद इस मास्टरमाइंड का पता चला. बसना पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 20(B)ii(C) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और महासमुंद पुलिस गांजा सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है.
तस्करी के दौरान ड्राइवर को रास्ता बता था आरोपी
पुलिस के मुताबिक आरोपी तस्करी के दौरान गाड़ी के ड्राइवर को रास्ते की जानकारी देकर गाइड कर रहा था. जांच में पता चला कि आरोपी ने ओडिशा के फूलबनी से लेकर हरियाणा तक गांजे की तस्करी का नेटवर्क बना रखा था. पुलिस ने वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल वह नेटवर्क चलाने के लिए करता था. इससे पहले कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांजे से लदी गाड़ी के ड्राइवर इमरान को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, जब्त की गई चीजों जिनमें गांजा, तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फोन शामिल हैं. की कुल कीमत लगभग 2.25 करोड़ आंकी गई है. मामले की आगे की जांच चल रही है.
गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
इसके अलावा गुरुवार 18 जून को कोमाखान पुलिस और महासमुंद जिले की एंटी-नारकोटिक टास्क फोर्स को गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली थी. पुलिस ने दो तस्करों को 17.500 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जिसे ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था. जब्त किए गए गांजे की कीमत 8.75 लाख है. तस्करी में इस्तेमाल की गई कार और दो मोबाइल फोन समेत कुल 9.38 लाख की संपत्ति जब्त की गई.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट