2.25 करोड़ के गांजा सिंडिरेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, WhatsApp कॉल-CDR से खुला राज, ओडिशा से हरियाणा तक फैला था नेटवर्क

पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से इस अंतरराज्यीय तस्करी सिंडिकेट का संचालन कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है और मामले में आगे की जांच जारी है. बसना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी बलराम सैनी (उर्फ बल्लू) को हैदराबाद के सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया गया है. बलराम सैनी, ड्रग ले जाने वाले व्यक्ति को WhatsApp कॉल के जरिए रास्ते की लाइव लोकेशन बताता था. तकनीकी सबूतों खासकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और IP एड्रेस की बारीकी से जांच के बाद इस मास्टरमाइंड का पता चला. बसना पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 20(B)ii(C) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और महासमुंद पुलिस गांजा सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है.