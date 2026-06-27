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2.25 करोड़ के गांजा सिंडिरेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, WhatsApp कॉल-CDR से खुला राज, ओडिशा से हरियाणा तक फैला था नेटवर्क

Mahasamund Ganja Smuggling: महासमुंद जिले में बसना पुलिस और साइबर सेल ने हैदराबाद के सिकंदराबाद से अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. आरोपी ओडिशा से हरियाणा तक करीब 2.25 करोड़ रुपए के गांजा तस्करी नेटवर्क का संचालन कर रहा था.

Written ByPooja
Published: Jun 27, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:29 AM IST
2.25 करोड़ के गांजा सिंडिरेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, WhatsApp कॉल-CDR से खुला राज, ओडिशा से हरियाणा तक फैला था नेटवर्क

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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