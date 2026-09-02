छत्तीसगढ़ के इस गांव में मचा हड़कंप, अचानक सामने आए किडनी के 9 मरीज, ​स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूले

PHED ने लिए पानी के 16 सैंपल

एहतियात के तौर पर PHE विभाग ने गांव से पानी के 16 नए सैंपल लिए हैं. इन सैंपलों की जांच से पता चलेगा कि क्या गांव के पानी में कोई ऐसा तत्व है जो चुपचाप ग्रामीणों की किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है. रिपोर्ट का इंतजार करते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशों और CMHO डॉ.आई.नागेश्वर राव की देखरेख में सर्वे और जांच का काम लगातार चल रहा है. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जांच के लिए हेल्थ कैंप जाएं और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें. निवासियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए गांव में PM जनमन गाड़ी भी तैनात की गई है. फिलहाल, सबकी नजरें पानी के उन 16 सैंपलों की रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि उनसे ही झालखम्हरिया में फैल रही किडनी की बीमारी की असली वजह का पता चलेगा.