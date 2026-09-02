छत्तीसगढ़ के इस गांव में मचा हड़कंप, अचानक सामने आए किडनी के 9 मरीज, ​स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूले

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छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के झालखम्हरिया गांव में किडनी की बीमारी के कई मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. अब तक नौ ग्रामीणों में किडनी से जुड़ी बीमारियों की पुष्टि हो चुकी है. हालात का पता चलने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं. गांव में दो दिन का स्पेशल हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें टीमें घर-घर जाकर लोगों की मेडिकल हिस्ट्री की जांच कर रही हैं. साथ ही पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) विभाग ने पानी की क्वालिटी की जांच के लिए 16 नए सैंपल लिए हैं. झालखम्हरिया की ग्राम पंचायत बिल्डिंग को अभी एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम जांच के लिए लाइन में लगे ग्रामीणों की जांच कर रही है और जरूरी सैंपल ले रही है.
सर्वे और मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही टीम
इस बीच, एक और टीम गांव की गलियों में घूम रही है और हर घर तक पहुंच रही है. वे यह पता लगा रहे हैं कि किसे पहले से कोई बीमारी है, कौन नियमित रूप से कौन सी दवा ले रहा है, और किसका ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल पहले से ही असामान्य है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं. लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में पेनकिलर का सेवन, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दूषित पेयजल. यही कारण है कि जांच अब केवल मरीजों तक ही सीमित नहीं है. पूरे गांव की जीवनशैली और पानी के हर स्रोत की जांच की जा रही है.
PHED ने लिए पानी के 16 सैंपल
एहतियात के तौर पर PHE विभाग ने गांव से पानी के 16 नए सैंपल लिए हैं. इन सैंपलों की जांच से पता चलेगा कि क्या गांव के पानी में कोई ऐसा तत्व है जो चुपचाप ग्रामीणों की किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है. रिपोर्ट का इंतजार करते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशों और CMHO डॉ.आई.नागेश्वर राव की देखरेख में सर्वे और जांच का काम लगातार चल रहा है. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जांच के लिए हेल्थ कैंप जाएं और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें. निवासियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए गांव में PM जनमन गाड़ी भी तैनात की गई है. फिलहाल, सबकी नजरें पानी के उन 16 सैंपलों की रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि उनसे ही झालखम्हरिया में फैल रही किडनी की बीमारी की असली वजह का पता चलेगा.
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