Add Zee Business As A Preferred Source
App

छत्तीसगढ़ के इस गांव में मचा हड़कंप, अचानक सामने आए किडनी के 9 मरीज, ​स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूले

Mahasamund News: महासमुंद जिले के झालखम्हरिया गांव में नौ ग्रामीणों को किडनी की बीमारी होने की पुष्टि हुई है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत भवन में दो दिन का विशेष कैंप लगाया गया है, जिसे एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया है.

Written ByJAMNJAY SINHAEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:24 PM IST
छत्तीसगढ़ के इस गांव में मचा हड़कंप, अचानक सामने आए किडनी के 9 मरीज, ​स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूले

About the Author

JAMNJAY SINHA

JAMNJAY SINHA

जामनजय सिन्हा छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से संवाददाता हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रीवा में पानी के तेज बहाव में बही सड़क, आवागमन पूरी तरह ठप्प, जान जोखिम में...
2
3
4
5