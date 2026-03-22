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Chhattisgarhमहासमुंद में बड़ा हादसा: खल्लारी मंदिर में रोप-वे टूटा; 8 श्रद्धालु घायल, मची अफरा-तफरी

महासमुंद में बड़ा हादसा: खल्लारी मंदिर में रोप-वे टूटा; 8 श्रद्धालु घायल, मची अफरा-तफरी

Mahasamund News: महासमुंद जिले में स्थित प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में आज एक बड़ा हादसा हो गया. यहां यात्रियों को पहाड़ी पर ले जाने वाला रोपवे अचानक टूट गया, जिससे करीब 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:36 PM IST
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महासमुंद में बड़ा हादसा: खल्लारी मंदिर में रोप-वे टूटा; 8 श्रद्धालु घायल, मची अफरा-तफरी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले में स्थित प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां रोपवे टूटने से कई लोग घायल हो गए. रिपोर्टों के अनुसार, यह मंदिर लगभग 4,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां एक रोपवे सिस्टम लगाया गया था. यह हादसा तब हुआ जब रोपवे के केबिन अचानक पहाड़ी के बीच से नीचे गिर गए. इस दुर्घटना में लगभग आठ लोगों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत बागबाहरा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई.

खल्लारी मंदिर में रोप-वे टूटा
दरअसल, आज खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि की उत्सव वाली खुशी एक दुखद घटना में बदल गई, जब पहाड़ी पर चल रहा रोपवे हवा में ही टूट गया. खल्लारी माता मंदिर लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने के लिए रोपवे का इस्तेमाल करते हैं. जानकारी के मुताबिक चल रहे नवरात्रि उत्सवों के कारण आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. इसी दौरान जब यात्रियों को ले जा रही रोपवे की दो ट्रॉलियां ऊपर की ओर जा रही थीं, तो अचानक वे बेकाबू होकर नीचे ज़मीन पर आ गिरीं संभवत केबल टूटने या किसी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ.

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8 घायलों के खबर होने की खबर
रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्घटना में आठ लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हुए थे, जिसके कारण यह दुर्घटना और भी गंभीर हो गई. इस घटना के बाद रोपवे के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं.  फिलहाल दुर्घटना के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

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