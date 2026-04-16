IPL सट्टा गिरोह पर रायपुर कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से लेकर ओडिशा तक दबिश; 20 आरोपी गिरफ्तार

आईपीएल के दौरान संचालित हो रहे ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ रायपुर कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एन्ड साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है. ACCU की टीम ने मुंबई से लेकर ओडिशा तक दबिश देकर कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के में सट्टा संचालन के 3 बड़े पैनल नेटवर्क, 3 Stumps, बजरंग बुक और रेड्डी बुक को ध्वस्त किया गया है.

पुलिस के अनुसार, गिरोह पिछले एक वर्ष से देश के विभिन्न राज्यों में रहकर ऑनलाइन बैटिंग एप के जरिए सट्टा संचालित कर रहा था. जांच के दौरान रायपुर के गंज क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति मनदीप सिंह को पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में ऑनलाइन सट्टा संचालन के सबूत मिले थे. पूछताछ में उसने गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क का खुलासा किया. इसके बाद पुलिस टीम ने मुंबई और ओड़िशा के भवानीपटना में रेड कार्रवाई की. मुंबई में हर्ष नागदेव सहित 9 आरोपी पकड़े गए, जबकि ओडिशा के भवानीपटना से खुमान साहू समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, दुर्ग में भी कार्रवाई कर 2 आरोपियों को पकड़ा गया.

छत्तीसगढ़ के युवक अधिक

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ऑनलाइन सट्टा को लेकर पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिसमें दुर्ग, बिलासपुर, बालोद और रायपुर के कुल 18 युवक शामिल हैं. बाकी आरोपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए युवाओं को 15 से 20 हजार रुपये महीने पर रखा गया था. इन्हें यह भी जानकारी थी कि ऑनलाइन सट्टा का काम कर रहे हैं. इनके पास आने वाले पैसों का म्युल एकाउंट के जरिये पैसों का लेनदेन हो रहा था.

60 लाख का समान जब्त

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी. ओडिशा और मुंबई में दबिश दी गई. आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 87 मोबाइल फोन, 72 एटीएम कार्ड, 23 सिम कार्ड, 3 एलईडी, 3 वाईफाई राउटर, 1 कार और 1.95 लाख रुपये नगद सहित करीब 60 लाख रुपये का सामान जब्त किया है.जांच में सामने आया कि आरोपी म्यूल खातों के जरिए पैसों का लेन-देन करते थे और बैंक खातों में करोड़ों के ट्रांजेक्शन हुए हैं. पुलिस अब खाताधारकों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है.