Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3212588
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बिलासपुर में बड़ी वारदात! कुरियर से भेजी गई 18 किलो चांदी रास्ते से गायब, सदर बाजार में हड़कंप

Bilaspur News: बिलासपुर में सराफा कारोबारी की करीब 45 लाख रुपए कीमत की 18 किलो चांदी डिलीवरी के दौरान गायब हो गई. रायपुर से VIP कूरियर के जरिए भेजे गए दो पार्सलों में से एक तो सही-सलामत पहुंच गया, लेकिन दूसरा पार्सल रास्ते में ही कहीं गुम हो गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 11, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मशहूर सराफा बाजार (सदर बाजार) में चांदी का एक बड़ा पार्सल गायब होने से सनसनी फैल गई है. प्रतिमा ज्वेलर्स के मालिक प्रमिकेश गुप्ता ने रायपुर से चांदी मंगवाई थी, जिसे VIP कूरियर सर्विस के जरिए दो अलग-अलग पार्सलों में भेजा गया था. जब बिलासपुर में डिलीवरी का समय आया, तो कारोबारी को सिर्फ एक ही पार्सल मिला. जांच करने पर पता चला कि दूसरा पार्सल जिसमें 18 किलोग्राम चांदी थी और जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹45 लाख थी लापता हो गया.

कुरियर से भेजी गई 18 किलो चांदी रास्ते से गायब
यह मामला बिलासपुर के सदर बाजार स्थित प्रतिमा ज्वेलर्स का है. व्यवसायी प्रमिकेश गुप्ता के अनुसार रायपुर से VIP कूरियर के माध्यम से चांदी के दो पार्सल भेजे गए थे. बिलासपुर पहुंचने पर एक पार्सल तो सफलतापूर्वक डिलीवर हो गया, लेकिन दूसरा पार्सल गायब पाया गया. व्यवसायी ने इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Rates: आज सोना-चांदी महंगा हुआ या सस्ता? जानिए ताजा भाव

Add Zee News as a Preferred Source

 

रास्ते में पार्सल गिरा या हुआ चोरी?
कूरियर बॉय ने पुलिस को बताया कि सत्य सर्विसेज और डॉ. लाडिकर हॉस्पिटल के बीच डिलीवरी के दौरान कहीं पार्सल गुम हो गया. गुम हुए पार्सल में लगभग 18 किलोग्राम चांदी थी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹45 लाख है. शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल कूरियर कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और गुम हुए पार्सल के बारे में कोई सुराग पाने की कोशिश में पूरे रास्ते के CCTV फुटेज की जांच कर रही है.

बिलासपुर से दूसरी खबर
दूसरी ओर बिलासपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक कमर्शियल वाहन के ड्राइवर से पैसे ऐंठे. कार में सवार दो युवकों ने ड्राइवर को डरा-धमकाकर उससे ऑनलाइन ₹8,000 अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सकरी पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. यह घटना सकरी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Mandsaur News
मंदसौर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, 6 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक
ratlam grp
मदर्स डे का सबसे अनमोल तोहफा, 20 दिन, 1600KM का सफर और आंखों में आंसू...
bhopal news
भोपाल में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल,किराएदार विवाद में मांगी थी घूस
jabalpur bargi dam cruise accident
बरगी क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच, सरकार का बड़ा फैसला
cm mohan yadav news
कूनो में छोड़े जाएंगे दो चीते, CM मोहन यादव करेंगे रिलीज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Sidhi news
बांस के पेड़ पर लटकी मिली लाल पोटली, खोलते ही उड़े ग्रामीणों के होश; क्या है ये?
betul news
जलकुंभी ने रोकी माचना की सांसें, अब पूरे शहर ने छेड़ दिया सबसे बड़ा जन-आंदोलन
mp news
MP में ISI की बड़ी साजिश नाकाम! दिल्ली पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार
mp transfer news
MP पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 3IPS अफसरों की बदली जगह, यहां देखें लिस्ट