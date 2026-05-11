बिलासपुर में बड़ी वारदात! कुरियर से भेजी गई 18 किलो चांदी रास्ते से गायब, सदर बाजार में हड़कंप

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मशहूर सराफा बाजार (सदर बाजार) में चांदी का एक बड़ा पार्सल गायब होने से सनसनी फैल गई है. प्रतिमा ज्वेलर्स के मालिक प्रमिकेश गुप्ता ने रायपुर से चांदी मंगवाई थी, जिसे VIP कूरियर सर्विस के जरिए दो अलग-अलग पार्सलों में भेजा गया था. जब बिलासपुर में डिलीवरी का समय आया, तो कारोबारी को सिर्फ एक ही पार्सल मिला. जांच करने पर पता चला कि दूसरा पार्सल जिसमें 18 किलोग्राम चांदी थी और जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹45 लाख थी लापता हो गया.

कुरियर से भेजी गई 18 किलो चांदी रास्ते से गायब

यह मामला बिलासपुर के सदर बाजार स्थित प्रतिमा ज्वेलर्स का है. व्यवसायी प्रमिकेश गुप्ता के अनुसार रायपुर से VIP कूरियर के माध्यम से चांदी के दो पार्सल भेजे गए थे. बिलासपुर पहुंचने पर एक पार्सल तो सफलतापूर्वक डिलीवर हो गया, लेकिन दूसरा पार्सल गायब पाया गया. व्यवसायी ने इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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रास्ते में पार्सल गिरा या हुआ चोरी?

कूरियर बॉय ने पुलिस को बताया कि सत्य सर्विसेज और डॉ. लाडिकर हॉस्पिटल के बीच डिलीवरी के दौरान कहीं पार्सल गुम हो गया. गुम हुए पार्सल में लगभग 18 किलोग्राम चांदी थी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹45 लाख है. शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल कूरियर कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और गुम हुए पार्सल के बारे में कोई सुराग पाने की कोशिश में पूरे रास्ते के CCTV फुटेज की जांच कर रही है.

बिलासपुर से दूसरी खबर

दूसरी ओर बिलासपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक कमर्शियल वाहन के ड्राइवर से पैसे ऐंठे. कार में सवार दो युवकों ने ड्राइवर को डरा-धमकाकर उससे ऑनलाइन ₹8,000 अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सकरी पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. यह घटना सकरी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई.

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