महादेव सट्टा किंग पर ED का शिकंजा, सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, दिल्ली से दुबई तक फैला था काली कमाई का साम्राज्य

Mahadev Satta Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़े चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने मानी लॉन्ड्रिंग मामले मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की करीब 1700 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर लिया है. जांच के दौरान ईडी को पता चला कि आरोपी ने मानी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध कमाई को वैध रूप देने के लिए देश-विदेश में कई संपत्तियां खरीदी थी. इस कड़ी में एजेंसी ने दुबई और नई दिल्ली में स्थित करीब 20 प्रॉपर्टी को जब्त किया है.

जांच एजेंसी के अनुसार, सट्टा नेटवर्क से जुटाई गई रकम का उपयोग लग्जरी बंगले, महंगी कारें और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया था. यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा था. ईडी की यह कार्रवाई इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. एजेंसी फिलहाल इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और उनकी संपत्तियों की भी जांच में जुटी हुई है.

ED ने 1700 करोड़ की संपत्तियां की जब्त

24 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रायपुर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत लगभग 1,700 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली. इस कार्रवाई में दुबई की 18 और नई दिल्ली की दो संपत्तियां शामिल हैं. ये सभी संपत्तियां बेहद खास और प्रमुख जगहों पर स्थित हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, दुबई में जब्त की गई संपत्तियां कोई सामान्य निवेश नहीं हैं. बल्कि, इनमें दुनिया की कुछ सबसे महंगी और आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल हैं. जब्त की गई संपत्तियों की सूची में दुबई हिल्स एस्टेट के भीतर मौजूद शानदार विला और अपार्टमेंट.

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अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला था सट्टेबाजी का नेटवर्क

हिल्स व्यू, फेयरवे रेजिडेंसी और सिदरा जैसी प्रीमियम कम्युनिटीज में स्थित यूनिट्स, बिजनेस बे में मौजूद हाई-एंड फ्लैट्स, SLS होटल एंड रेजिडेंसेज के आलीशान अपार्टमेंट और यहां तक कि बुर्ज खलीफा के भीतर स्थित संपत्तियां भी शामिल हैं. इन सभी संपत्तियों की अनुमानित कीमत करोड़ों और कुछ मामलों में तो अरबों रुपये है. ED की जांच से पता चला है कि यह पूरा साम्राज्य 'महादेव ऑनलाइन बुक' नामक एक अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के जरिए खड़ा किया गया था. इस ऐप के माध्यम से न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सट्टेबाजी नेटवर्क चलाया जा रहा था.

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