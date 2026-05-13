डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही...ऑपरेशन के बाद स्क्रू लगाना भूले, एक्स-रे ने खोला राज

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घोर चिकित्सकीय लापरवाही का एक मामला सामने आया है. डॉक्टरों ने एक महिला की सर्जरी की, जिसका सड़क दुर्घटना में पैर की हड्डी टूट गई थी. लेकिन सर्जरी के दौरान वे जरूरी स्क्रू लगाना पूरी तरह भूल गए. इस चूक का पता सर्जरी के दो दिन बाद चला, जब महिला की स्थिति का आकलन करने के लिए उसका एक्स-रे किया गया.

ऑपरेशन के बाद स्क्रू लगाना भूले डॉक्टर

X-ray रिपोर्ट देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जहां रॉड के ऊपरी हिस्से में एक पेंच लगा हुआ था, वहीं निचले हिस्से का पेंच पूरी तरह से गायब था. यह स्थिति मरीज के लिए बेहद दर्दनाक और जोखिम भरी हो सकती थी, क्योंकि पेंच के बिना रॉड अपनी जगह से खिसक सकती थी.

फिर से किया जाएगा महिला का ऑपरेशन

रिपोर्ट्स के अनुसार, छुरी की रहने वाली भूरी मरकाम एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं थी, जिसके कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की. लेकिन अब इस ऑपरेशन में लापरवाही के आरोप सामने आए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि महिला की दूसरी सर्जरी की जाएगी, जिसके दौरान उनके पैर में एक स्क्रू लगाया जाएगा.

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कोरबा मेडिकल कॉलेज में इलाज पर सवाल

दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (MS) डॉ. गोपाल कंवर ने इस पूरी घटना को लापरवाही मानने से इनकार कर दिया. इस घटना के बाद अस्पताल के कामकाज और मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

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