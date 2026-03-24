अस्पताल में बड़ी लापरवाही, पीने वाले वाटर फ्रिज में मिली छिपकली, मरीजों में दहशत

Lizard Found in Meal News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ स्थित जिला अस्पताल में साफ-सफ़ाई और प्रबंधन में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. अस्पताल के वार्ड में रखे कूलिंग वॉटर फ्रिज (वॉटर कूलर) के अंदर एक छिपकली मिलने से मरीज़ों और उनके परिजनों में भारी आक्रोश और डर फैल गया है. अस्पताल जैसी जगह पर जहां साफ़-सफ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए वहां पीने के पानी के स्रोत में छिपकली का मिलना, प्रबंधन के कामकाज के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

मरीजों में दहशत का माहौल

छिपकली के मिलने के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक बड़ी चूक सामने आई है. अस्पताल के वॉटर कूलर के अंदर छिपकली पाए जाने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना ने मरीज़ों और उनके परिजनों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

NSUI के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे

जैसे ही छिपकली मिलने की खबर फैली NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया) के कार्यकर्ता तुरंत अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. घोर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए और अस्पताल पर मरीज़ों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाते हुए, कार्यकर्ताओं ने परिसर के भीतर ज़ोरदार नारेबाज़ी की और धरने पर बैठ गए. विवाद को बढ़ता देख स्थानीय तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में गजब की चोरी, घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर, कारोबारी ने दर्ज कराई FIR

छिपकली को निकाला गया बाहर

तहसीलदार की देखरेख में वॉटर कूलर को खोला गया और तुरंत साफ़ किया गया और उसमें से एक छिपकली को निकाला गया. इस प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार ने अस्पताल प्रबंधन के ज़िम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में साफ़-सफ़ाई के मामले में ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, अन्यथा, संबंधित लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राहत की बात यह रही कि समय पर जानकारी मिलने के कारण, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी प्रतिकूल घटना सामने नहीं आई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!