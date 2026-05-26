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छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, खेती-किसानी के लिए मिलेगा पर्याप्त डीजल, CM साय ने दिए निर्देश

Chhattisgarh News: किसानों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि कार्यों के लिए ड्रम और जेरीकैन में डीजल के वितरण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. अब किसानों को अपनी खेती-बाड़ी की गतिविधियों के लिए डीजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 26, 2026, 07:16 AM IST
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छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, खेती-किसानी के लिए मिलेगा पर्याप्त डीजल, CM साय ने दिए निर्देश

Chhattisgarh News: खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशों पर अमल करते हुए कृषि कार्यों के लिए ड्रम और जेरीकैन में डीजल वितरण पर लगी रोक हटा दी गई है. सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को जुताई, बुवाई और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध कराया जाएगा, और इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी.

खेती-किसानी के लिए मिलेगा पर्याप्त डीजल
दरअसल, 22 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग ने पूरे राज्य में 2,516 पेट्रोल पंपों पर ड्रम और जेरीकैन में ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि किसानों की जरूरतों और खरीफ की फसल की तैयारियों को देखते हुए इस नियम में एक विशेष छूट दी गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उनके ट्रैक्टरों और सिंचाई पंपों के लिए डीजल आसानी से उपलब्ध हो, ताकि कृषि कार्य अप्रभावित रहें.

ईंधन का पर्याप्त स्टॉक:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पास  4 करोड़ 3 लाख लीटर पेट्रोल और  5 करोड़ 55 लाख लीटर डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. इसके अलावा तेल कंपनियों से ईंधन की नियमित आपूर्ति जारी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस मौसम में किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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किसानों को राहत
बता दें कि खाद्य विभाग ने पहले पेट्रोल और डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जेरीकैन में ईंधन के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब कृषि कार्यों के लिए इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है. मुख्यमंत्री साय ने निर्देश जारी किए हैं ताकि किसानों को खेतों की जुताई और सिंचाई पंप चलाने के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध हो सके. राज्य में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कमी को देखते हुए, इस कदम से किसानों को काफी राहत मिलेगी.

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