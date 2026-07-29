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बस्तर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षकों के तबादले, महिला थाना से नक्सल सेल तक बदलाव

बस्तर जिला पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. SP शलभ सिन्हा ने 13 निरीक्षकों (TI) के तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस कदम के तहत परपा, बस्तर, लोहंडीगुड़ा, करपावंड, नगरनार और बकावंड पुलिस स्टेशनों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 29, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:54 AM IST
बस्तर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षकों के तबादले, महिला थाना से नक्सल सेल तक बदलाव

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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