/बस्तर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षकों के तबादले, महिला थाना से नक्सल सेल तक बदलाव

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छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाने के मकसद से पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. बस्तर के पुलिस अधीक्षक (SP) शलभ सिन्हा ने जिले में तैनात 13 निरीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया है. इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है. इस प्रशासनिक बदलाव के तहत कई अहम पुलिस स्टेशनों और स्पेशल ब्रांच के प्रभारियों को बदला गया है. जारी आदेश के अनुसार, परपा, बस्तर, लोहंडीगुड़ा, कारपावंड, नगरनार और बकावंड थानों में नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है.
बस्तर पुलिस में बड़ा फेरबदल
पुलिस स्टेशनों में नई पोस्टिंग के साथ-साथ जिला पुलिस की कई अहम शाखाओं में भी लीडरशिप में बदलाव किए गए हैं. इनमें महिला पुलिस स्टेशन, साइबर सेल, ट्रैफिक ब्रांच, शिकायत सेल, स्पेशल ब्रांच और नक्सल सेल शामिल हैं. SP शलभ सिन्हा द्वारा किए गए इस बड़े फेरबदल को बस्तर जिले में अपराध पर नियंत्रण बढ़ाने, नक्सल-विरोधी अभियानों को तेज करने और जनता को जल्द न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. नए अधिकारियों की नियुक्ति से पुलिसिंग व्यवस्था के और मजबूत होने और जमीनी स्तर पर सुरक्षा इंतजामों के और बेहतर होने की उम्मीद है.
इन निरक्षकों का हुआ तबादला
जिन निरक्षकों का तबादला हुआ है, उनमें निरीक्षक भाला सिंह को परपा थाना प्रभारी बनाया गया है. निरीक्षक मेघा लाल चन्द्राकर को थाना प्रभारी थाना छिंदगढ़, निरीक्षक संतोष सिंह थाना प्रभारी थाना बड़ांजी,निरीक्षक दिलबाग सिंह थाना प्रभारी थाना करपावंड, निरीक्षक विवेक तिवारी थाना प्रभारी थाना नगरनार, निरीक्षक भोज कुमार गुप्ता थाना प्रभारी थाना बकावंड, निरीक्षक अंजना केरकेट्टा प्रभारी महिला थाना, निरीक्षक सागर पाठक प्रभारी साइबर सेल, शशांक सिंह ठाकुर प्रभारी ए.एन.टी.एफ., कमलेश देवान यातायात शाखा जगदलपुर, राजकुमारी पाण्डेय प्रभारी शिकायत शाखा, तामेश साहू प्रभारी जिला विशेष शाखा, संजय बैस प्रभारी नक्सल सेल को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
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