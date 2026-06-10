/छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 28 अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों को मिले नए DEO

इन जिलों में नियुक्तियां

लोक शिक्षण संचालनाय में प्रभारी उप संचालक के पद पर कार्यरत बी.एल. देवांगन को अब महासमुंद का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है. रायपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय को अब रायपुर से हटाकर लोक शिक्षण संचालनालय में प्रभारी संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हिमांशु भारतीय के स्थान पर सहायक संचालक एम.जी. सतीश कुमार को रायपुर जिले का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है. बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार ताण्डे को बदलते हुए, उनके स्थान पर अब रामेश्वर जायसवाल को बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की कमान दी गई है.