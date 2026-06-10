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छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 28 अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों को मिले नए DEO

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के ट्रांसफ आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है.

Written BySatya PrakashEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:11 PM IST
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 28 अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों को मिले नए DEO

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Satya Prakash

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सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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