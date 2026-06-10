/छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 28 अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों को मिले नए DEO

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Reshuffle in Education Department-छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्ष विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए प्रदेशभर के 28 अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आधिकारिक सूची के बाद कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को बदल दिया गया है, जबकि कई अफसरों को नई और अहम जिम्मेदारियों सौंपी गई हैं.
इन पदों पर हुआ बदलाव
जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, इस ट्रांसफर लिस्ट में मुख्य रूप से प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों के नाम शामिल हैं. इन सभी अधिकारियों को अलग-अलग जिलों, संयुक्त संचालक कार्यालयों और लोक शिक्षण संचालनालय सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों ने नई तैनाती दी गई हैं.
रायपुर-बिलासपुर समेत इन जिलों में नए DEO
विभाग द्वारा जारी सूची के तहत प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. इनमें प्रमुख रूप से रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद जैसे जिले शामिल हैं.
इन जिलों में नियुक्तियां
लोक शिक्षण संचालनाय में प्रभारी उप संचालक के पद पर कार्यरत बी.एल. देवांगन को अब महासमुंद का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है. रायपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय को अब रायपुर से हटाकर लोक शिक्षण संचालनालय में प्रभारी संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हिमांशु भारतीय के स्थान पर सहायक संचालक एम.जी. सतीश कुमार को रायपुर जिले का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है. बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार ताण्डे को बदलते हुए, उनके स्थान पर अब रामेश्वर जायसवाल को बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की कमान दी गई है.
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