छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन तलाश मिशन सफल, ढूंढ निकाले 4056 लापता चेहरे, 545 बच्चे भी शामिल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. यह एक विशेष अभियान था जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया. इस एक महीने तक चले राज्यव्यापी अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 4,056 लापता लोगों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की. जिन लोगों को बरामद किया गया है, उनमें 75 लड़के, 470 लड़कियां, 972 पुरुष और 2,539 महिलाएं शामिल हैं. एक प्रेस नोट में पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से लापता बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस ऑपरेशन ने पूरे राज्य में हजारों परिवारों के जीवन में खुशियां वापस ला दी हैं.

ऑपरेशन तलाश की बड़ी सफलता

DGP द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत कुल 4,056 लोगों का पता लगाया गया है. आंकड़ों के लिहाज से यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 545 बच्चे (75 बालिक और 470 बालिकाएं) शामिल हैं. यह वह वर्ग है जिसके मानव तस्करी या अन्य अपराधों का शिकार होने का खतरा अक्सर बना रहता है. इसके अलावा पुलिस ने सफलतापूर्वक 2,539 महिलाओं और 972 पुरुषों का भी पता लगाया है.

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गुमशुदगी पर पुलिस का कड़ा प्रहार

इस ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित कीं थी. स्थानीय पुलिस ने तकनीकी सबूतों, अपने मुखबिरों के नेटवर्क और पुराने रिकॉर्ड्स का गहन विश्लेषण करके इन लापता व्यक्तियों का पता लगाया. एक ही महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पता लगाना, छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राज्य के DGP ने इस पूरे अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने समन्वित प्रयासों, तकनीकी सहायता और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह सफलता हासिल की है.

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