Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3205295
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन तलाश मिशन सफल, ढूंढ निकाले 4056 लापता चेहरे, 545 बच्चे भी शामिल

Chhattisgarh News: ऑपरेशन तलाश के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 के बीच 4,056 लापता व्यक्तियों का पता लगाया. इनमें 75 बालक, 470 लड़कियां, 972 पुरुष और 2,539 महिलाएं शामिल हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 05, 2026, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. यह एक विशेष अभियान था जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया. इस एक महीने तक चले राज्यव्यापी अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 4,056 लापता लोगों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की. जिन लोगों को बरामद किया गया है, उनमें 75 लड़के, 470 लड़कियां, 972 पुरुष और 2,539 महिलाएं शामिल हैं.  एक प्रेस नोट में पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से लापता बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस ऑपरेशन ने पूरे राज्य में हजारों परिवारों के जीवन में खुशियां वापस ला दी हैं.

ऑपरेशन तलाश की बड़ी सफलता
DGP द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत कुल 4,056 लोगों का पता लगाया गया है. आंकड़ों के लिहाज से यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 545 बच्चे (75 बालिक और 470 बालिकाएं) शामिल हैं. यह वह वर्ग है जिसके मानव तस्करी या अन्य अपराधों का शिकार होने का खतरा अक्सर बना रहता है. इसके अलावा पुलिस ने सफलतापूर्वक 2,539 महिलाओं और 972 पुरुषों का भी पता लगाया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 115 करोड़ का ओवरटाइम फर्जीवाड़ा, कर्मचारियों का हक डकार गए अफसर, 7 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

 

गुमशुदगी पर पुलिस का कड़ा प्रहार
इस ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित कीं थी. स्थानीय पुलिस ने तकनीकी सबूतों, अपने मुखबिरों के नेटवर्क और पुराने रिकॉर्ड्स का गहन विश्लेषण करके इन लापता व्यक्तियों का पता लगाया. एक ही महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पता लगाना, छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राज्य के DGP ने इस पूरे अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने समन्वित प्रयासों, तकनीकी सहायता और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह सफलता हासिल की है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, पढ़ें बड़ी खबरें
maihar news
मैहर में नवविवाहिता को ला रहा ऑटो पलटा, आधा दर्जन से ज्यादा घायल, दुल्हन जख्मी
Latest Ujjain News
एडमिट कार्ड की फोटो ने खोला राज, छात्रा के बदले एग्जाम देते दूसरी युवती गिरफ्तार
west bengal bjp victory
पश्चिम बंगाल में खिला 'कमल', खंडवा में झालमुड़ी के साथ बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न
Narsinghpur police
नरसिंहपुर में घायल शराब कारोबारी पर ही लगा साजिश और जानलेवा हमले का आरोप...
betul news
ट्रैक्टर-लोडिंग में जान हथेली पर रखकर सफर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा
Uma Bharti Statement
एक गाने ने बिगाड़ा दीदी का खेल...बंगाल में खिला कमल तो उमा भारती ने कसा तंज
mp cm news
'मिल्क कैपिटल बनेगा एमपी...', पहले सम्मेलन में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान
maihar news
अब हर वार्ड में बनेंगे 'ब्रांड एंबेसेडर', स्वच्छता को लेकर अनोखी पहल, जानिए प्लान
Mohan Yadav
इलाज के लिए नहीं भटकेगी गौ-माता, ये है CM मोहन यादव का प्लान