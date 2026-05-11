बीजापुर में बड़ी सफलता, जंगल में छिपा मिला नक्सलियों का गुप्त बंकर! हथियारों का जखीरा बरामद

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक गुप्त बंकर खोजकर माओवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सलियों ने गंगालूर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले डोडीतुमनार गांव के पटेलपारा इलाके में जंगलों और पहाड़ियों के बीच युद्ध सामग्री और तकनीकी उपकरणों का एक बड़ा जखीरा छिपा रखा है. इस जानकारी पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, पीडिया पुलिस सहायता केंद्र और गंगालूर पुलिस थाने के जवानों की एक संयुक्त टीम ने एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया.

जंगल में छिपा मिला माओवादियों का गुप्त बंकर

तलाशी अभियान के दौरान टीम को जमीन के नीचे बड़ी कुशलता से बनाया गया एक बंकर मिला. बम निरोधक दस्ते की मौजूदगी में डीमाइनिंग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके बंकर को सुरक्षित रूप से खोला गया. बंकर के अंदर से बरामद सामान चौंकाने वाला है. पुलिस ने मौके से दो होंडा जनरेटर, दो लेथ मशीन, एक वेल्डिंग मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन, सोलर पैनल और बड़ी मात्रा में बैटरियां जब्त कीं. इसके अलावा एक देसी BGL (बंकर-बस्टिंग ग्रेनेड लॉन्चर), 29 BGL शेल और लगभग 50 मीटर कॉर्डेक्स तार भी बरामद किया गया.

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सर्च ऑपरेशन जारी

जांच यह बात सामने आई कि माओवादियों ने जंगल के भीतर इन मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल अवैध हथियार बनाने, IEDs को असेंबल करने और तकनीकी मरम्मत करने के लिए किया था. इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री का मिलना नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. पुलिस ने सभी सामग्री जब्त कर ली है, और इलाके में अन्य संभावित ठिकानों की पहचान करने के लिए सघन तलाशी अभियान जारी है. बताया जा रहा है कि माओवादियों ने इन सामग्रियों का उपयोग विस्फोटक बनाने और तकनीकी उपकरण तैयार करने के लिए किया था.

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