/PM के स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी निंदनीय, देश से माफी मांगें... मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़के CM विष्णुदेव साय, बोला तीखा हमला

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पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिताजी को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की राजनीतिक सोच पर कड़ा प्रहार किया है. सीएम साय ने कहा कि राजनीतिक हताशा में कांग्रेस अब भाषा की मर्यादा और भारतीय संस्कारों की सभी सीमाएं लांघने पर उतारू हो गई है. उन्होंने खड़गे के इस बयान को घोर निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए उनसे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है.
सीएम विष्णु देव साय ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री का विरोध करते-करते उनके दिवंगत पिता को निशाना बनाना कांग्रेस की गिरती राजनीतिक सोच और वैचारिक दिवालियेपन को साफ उजागर करता है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष में कांग्रेस जिस स्तर तक गिर रही है, उसे पूरा देश देख रहा है और जनता इस संस्कारहीन ओछी राजनीति को भली-भांति पहचान चुकी है.
जनता लोकतांत्रिक अधिकार से देगी करारा जवाब
मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि जब-जब पार्टी ने ऐसी घृणित भाषा अपनाई है, देश की जनता ने उन्हें हमेशा करारा जवाब दिया है. इस बार भी जनता ऐसी बयानबाजी को न भूलेगी और न ही स्वीकार करेगी. समय आने पर जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर इसका कड़ा जवाब देगी.
राजनीतिक हताशा में कांग्रेस अब भाषा की मर्यादा और भारतीय संस्कारों की सीमाएं भी लांघने लगी है। आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय पिताजी पर घृणित और अमर्यादित टिप्पणी घोर निंदनीय और शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करते-करते उनके दिवंगत पिता को निशाना बनाना कांग्रेस की गिरती राजनीतिक सोच और वैचारिक दिवालियेपन को उजागर करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राजनीतिक द्वेष में कांग्रेस जिस स्तर तक उतर रही है, उसे पूरा देश देख रहा है। जनता इस संस्कारहीन ओछी राजनीति को भली-भांति पहचान चुकी है। जब-जब कांग्रेस ने ऐसी घृणित भाषा अपनाई, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। इस बार भी वही होगा। जनता ऐसी राजनीति को न भूलेगी, न स्वीकार करेगी और समय आने पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार से इसका करारा जवाब देगी। राजनीतिक विरोध की आड़ में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस की गिरी हुई सोच और संस्कारहीन राजनीति का खुला प्रमाण है। खड़गे जी को देश से सार्वजनिक रूप से माफी माँगनी चाहिए।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 25, 2026
सार्वजनिक माफी की मांग
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक विरोध की आड़ में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस की गिरी हुई सोच का खुला प्रमाण है. उन्होंने मांग की कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने इस बयान के लिए देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.