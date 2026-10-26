Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /PM के स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी निंदनीय, देश से माफी मांगें... मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़के CM विष्णुदेव साय, बोला तीखा हमला

PM के स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी निंदनीय, देश से माफी मांगें... मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़के CM विष्णुदेव साय, बोला तीखा हमला

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हताशा में कांग्रेस अब भाषा की मर्यादा और भारतीय संस्कारों की सीमाएं भी लांघने लगी है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 01:44 PM IST
PM के स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी निंदनीय, देश से माफी मांगें... मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़के CM विष्णुदेव साय, बोला तीखा हमला

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 102 मेधावी छात्रों को मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण छात्रवृत्ति
2
3
4
5