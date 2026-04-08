Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3171318
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

निकल गई सारी रीलबाजी..! इंस्टा रील के चक्कर में शख्स ने 9 दुर्लभ गिलहरियों की हत्या, वन विभाग ने यूं धर दबोचा

cg news: दंतेवाड़ा जिले में वन विभाग ने वन्यजीव की स्मगलिंग और हंटिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. यहां एक ऐसे रीलबाज को पकड़ा गया है जिसने इंस्टा रील के लिए 9 दुर्लभ गिलहरियों की हत्या कर दी है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cg news
cg news

9 rare squirrels murdered for insta reels: आज के दौर में लोग इंस्टा रील के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. कुछ भी मतलब कुछ भी! छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वन विभाग ने वन्यजीव की स्मगलिंग और हंटिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. यहां एक ऐसे रीलबाज को पकड़ा गया है जिसने इंस्टा रील के लिए 9 दुर्लभ गिलहरियों की हत्या कर दी है. तलाशी के दौरान आरोपी के घर कई अन्य सामान भी मिले हैं जिससे वो वन्यजीवों का शिकार करता था.

रील के लिए दुर्लभ गिलहरियों की हत्या
ये मामला तब सामने आया जब ओडिशा वन कर्मचारियों को इंस्टा रील पर दो लोग दुर्लभ भारतीय विशाल गिलहरियों के साथ नजर आए. वीडियो में वे गिलहरियां दिखाई दे रही थी जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 में संरक्षित किया गया है. रील देखते ही दंतेवाड़ा वन विभाग की संयुक्त टीम ने तुरंत एक्शन लिया और रील के इंटरनल डिटेल्स को ट्रैक कर आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हुई. 

वन विभाग के हाथ लगा आरोपी
आरोपी की पहचान बंशीराम कोवासी के रूप में हुई है जिसे गिरफ्तार किया गया है. तलाशी के दौरान आरोपी के घर से शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण मिले हैं. स्लॉथ भालू की खाल और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे भी मिले हैं जिन्हें विभाग ने बरामद किया है. एक आरोपी फिलहाल फरार है जिसकी तलाशी की जा रही है. विभाग की टीम ने बताया कि आरोपी वाइल्डलाइफ का शिकार करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वन विभाग ने की अपील
इस खबर के माध्यम से वन विभाग की टीम ने आम जनता से अपील की है कि वाइल्डलाइफ का शिकार ना करें. इन्हें संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इनकी हत्या, तस्करी करना या फिर शिकार करना गैर कानूनी काम है जिसके तहत आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है. विभाग ने अपील की है कि अगर आपको कोई ऐसा करते दिखता है तो इसकी सूचना विभाग को जरूर दें.

TAGS

CG News Hindi

Trending news

Kailash Vijayvargiya
मंत्री विजयवर्गीय ने मैहर को दी सौगात, ईरान-इजराइल युद्ध पर कही बड़ी बात...
8 trains cancelled
यात्री ध्यान दें! भोपाल से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
Vande Mataram controversy
इंदौर नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम पर बवाल,कांग्रेस पार्षद ने गाने से किया इंकार
earthquake
भूकंप के झटकों से कांपी MP की धरती, दहशत में लोग; निकले घरों से बाहर
satna news
सतना में भीषण अग्नि-कांड! 7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर राख, भारी नुकसान
mp news hindi
स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, MP के कॉलेजों में ही मिलेगी इंजीनियरिंग की लेटेस्ट ब्रांच
jabalpur news
फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, फिर..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली
satna news
'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो..' कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू