बीजेपी विधायक से ठगी करने वाला ओडिशा से गिरफ्तार, नितिन नवीन का पीए बनकर लिए थे पैसे

BJP MLA Purandar Mishra: रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा से मंगलवार को ठगी करने का मामला सामने आया था. ठग ने उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए बनकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए थे. बीजेपी विधायक को जब अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ठग को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम सहदेव बताया जा रहा है. जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर लेकर पहुंच रही है.

रायपुर का था मामला

बताया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा को फोन करके खुद को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का निजी सहायक यानि पीए बताया था. उसने दावा किया कि उनकी गाड़ी संबलपुर के जंगल इलाके में फंस गई है और डीजल खत्म हो गया है. आरोपी ने तत्काल पैसों की जरूरत बताते हुए मदद मांगी. कॉल करने वाला उड़िया लहजे में बात कर रहा था. फोन के दौरान पीछे बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे विधायक को उस पर भरोसा हो गया. विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने सेवक नारायण मिश्रा को आरोपी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दिए.

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ओडिशा के पुरी से गिरफ्तारी

आरोपी ने पहले 4500 रुपए और फिर 5500 रुपए अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए अपने खाते में डलवाए. इस तरह कुल 10 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए. हालांकि जब आरोपी ने दोबारा पैसों की मांग शुरू की तो विधायक को शक हुआ. जांच करने पर मामला ठगी का निकला. इसके बाद खम्हारडीह थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी. तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस टीम ओडिशा पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी पहले भी इसी तरह की ठगी की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं.

बीजेपी विधायक से ठगी के बाद पुलिस एक्टिव थी. खम्हारडीह थाना पुलिस आरोपी को पुरी से रायपुर ला रही है. जहां उससे और बारीकी से मामले में पूछताछ की जाएगी.

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