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कोरिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, विवादित भूमि पर निर्माण कार्यों पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

Chhattisgarh News: मनेंद्रगढ़ के ग्राम बेलबहरा में विवादित भूमि मामले में शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की. जांच में भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी और अवैध लेन-देन सामने आया. तब तक सभी प्रकार की खरीद-बिक्री, निर्माण और राजस्व कार्यों पर रोक लगा दी गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:36 PM IST
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Korea News: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत बेलबहरा में विवादित भूमि को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. ग्राम बेलबहरा में अवतार ढाबा के सामने स्थित विवादित भूमि पर सभी प्रकार के लेन-देन और निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मनेन्द्रगढ़ तहसील के ग्राम बेलबहरा स्थित खसरा नंबर-62, जिसका पुराना खसरा नंबर-32 है. साल 1944-45 के राजस्व रिकॉर्ड में 'छोटे झाड़ का जंगल' के रूप में दर्ज था. आरोप है कि साल 1980-81 में बिना किसी वैधानिक आदेश के इसे रामसुभग के नाम दर्ज कर दिया गया. इसके बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं को भूमि आबंटित होना बताकर शासकीय अनुमति प्राप्त की गई और भूमि का विक्रय भी कर दिया गया.

यह पूरा मामला शिकायत के माध्यम से कलेक्टर जनदर्शन में उठाया गया, जिसके बाद जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेंद्रगढ़ को जिम्मेदारी सौंपी गई. जांच में सामने आया कि भूमि विक्रय की अनुमति लेते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई. जांच प्रतिवेदन में भूमि को दोबारा शासकीय मद में दर्ज करने की अनुशंसा की गई है.

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भूमि पर सख्त प्रतिबंध लागू
वहीं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के 20 मार्च 2026 के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. जब तक मामले का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता, तब तक संबंधित भूमि पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसमें खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन सहित किसी भी प्रकार की राजस्व कार्रवाई पर रोक रहेगी. इसके अलावा, प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं किया जा सकेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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