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बॉलीवुडपहले दिन छाया जलवा… दूसरे दिन मिला झटका! क्या बॉक्स ऑफिस पर लंबी टिक पाएगी रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’?

पहले दिन छाया जलवा… दूसरे दिन मिला झटका! क्या बॉक्स ऑफिस पर लंबी टिक पाएगी रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’?

Raja Shivaji Collection: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ रिलीज के बाद से ही चर्चा में है. दमदार स्टारकास्ट, हिस्टोरिकल कहानी और सरप्राइज कैमियो ने इसे खास बना दिया है. पहले दो दिनों की कमाई ने भी हलचल मचाई है, हालांकि फिल्म को रिएक्शन मिले-जुले मिल रहे हैं. फिल्म में इतिहास, इमोशन और भव्यता का ऐसा मेल है जो आखिर तक बांधे रखता है. चलिए अब इसकी कमाई के बारे में बात करते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 03, 2026, 12:08 PM IST
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Raja Shivaji Collection Day 2
Raja Shivaji Collection Day 2

Raja Shivaji Collection Day 2: रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है. इस फिल्म को मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज किया गया. खास बात ये रही इसको महाराष्ट्र दिवस के मौके पर रिलीज होने का फायदा भी फिल्म को मिला, क्योंकि इस दिन लोगों में खास उत्साह देखने को मिला. ये फिल्म रितेश देशमुख के करियर की सबसे बड़ी और एंबिशियस फिल्मों में गिनी जा रही है, जिसे काफी बड़े स्केल पर तैयार किया गया है. ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.

रितेश देशमुख ने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट किया है और उन्होंने ही इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है. फिल्म को ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने प्रोड्यूस किया है. संगीत की जिम्मेदारी अजय-अतुल की जोड़ी ने संभाली है, जिनका काम पहले भी काफी पसंद किया गया है. वहीं, सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवन ने की है, जिससे फिल्म का विजुअल काफी शानदार नजर आता है. ये रितेश देशमुख की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है और इसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है. उन्होंने इस फिल्म पर लंबे समय से मेहनत की है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘राजा शिवाजी’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अगर इसके बजट और कलेक्शन की बात करें तो ‘राजा शिवाजी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ओपनिंग किया. पहले दिन फिल्म ने करीब 11 करोड़ 35 लाख रुपये कमाए, जिससे मेकर्स को काफी उम्मीदें मिलीं कि फिल्म आगे भी अच्छा करेगी. लेकिन दूसरे दिन यानी शनिवार को कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 10 करोड़ 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया. ऐसे में दो दिनों में फिल्म की टोलस कमाई 21 करोड़ 90 लाख रुपये हो गई है, जिसे ठीक-ठाक माना जा रहा है और आगे बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है.

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स्टारकास्ट ने बढ़ाया फिल्म का दम

अगर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें कई बड़े और जाने-पहचाने चेहरे नजर आते हैं. रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त अफजल खान के रोल में दिखते हैं, जो काफी दमदार लगता है. वहीं, अभिषेक बच्चन संभाजी शाहाजी भोसले का किरदार निभाते नजर आते हैं. विद्या बालन भी फिल्म में एक अहम भूमिका में हैं. इसके अलावा जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, बोमन ईरानी और जितेंद्र जोशी जैसे कलाकार भी जुड़े हैं. इतनी बड़ी स्टारकास्ट की वजह से फिल्म का स्केल काफी बड़ा और भव्य लगता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘राजा शिवाजी’ की कहानी की झलक

‘राजा शिवाजी’ फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन से लेकर एक बड़े और समझदार योद्धा बनने तक का सफर दिखाया गया है. इसमें उनके साहस, तेज दिमाग और युद्ध करने की कला को आसान तरीके से दिखाया गया है. फिल्म ये भी बताती है कि उन्होंने कैसे स्वराज्य की शुरुआत की और लोगों को नई सोच दी. कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के सम्मान और उनके भले की सोच भी साफ नजर आती है, जो शिवाजी महाराज की असली पहचान रही है. 

फिल्म की सबसे खास बात

इस फिल्म की एक सबसे खास और दिलचस्प बात ये भी है कि रितेश देशमुख के छोटे बेटे राहिल देशमुख ने इस फिल्म ने अपना डेब्यू किया है. उन्होंने बचपन के शिवाजी महाराज का रोल निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. उनकी मासूम एक्टिंग लोगों को जोड़ती है. वहीं फिल्म में सलमान खान का सरप्राइज कैमियो भी देखने को मिलता है. वह जीवा महाला के किरदार में नजर आते हैं. जैसे ही उनकी एंट्री होती है, थिएटर में तालियां और सीटियां गूंज उठती हैं. इस छोटे से रोल ने फिल्म की चर्चा को और तेज कर दिया है.

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