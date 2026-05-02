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आमिर खान के बेटे की ‘एक दिन’ हुई फुस्स, 74 साल के हीरो ने बनाया दबदबा, ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां एक तरफ नई जनरेशन के स्टार किड्स की फिल्म थी, तो दूसरी तरफ एक दिग्गज एक्टर की दमदार वापसी ने सबका ध्यान खींच लिया. इस टकराव में दर्शकों की उम्मीदों की यंग स्टार्स की फिल्म जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 02, 2026, 01:19 PM IST
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आमिर खान के बेटे की ‘एक दिन’ हुई फुस्स, 74 साल के हीरो ने बनाया दबदबा, ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की रोमांटिक फिल्म ‘एक दिन’ (Ek Din) इस समय सिनेमाघरों में लगी हुई है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. इस फिल्म में जुनैद खान के साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी भी नजर आ रही हैं, जिनकी मौजूदगी ने फैंस को थिएटर तक जाने पर मजबूर कर दिया. लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान इसे एक इमोशनल और कंटेंट-ड्रिवेन कहानी बताया गया था, जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो शुरुआती रिस्पॉन्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ओपनिंग डे पर ही फिल्म की कमाई धीमी नजर आई और लोगों का रिएक्शन भी मिला-जुला रहा, जिसके चलते इसकी बॉक्स ऑफिस रफ्तार कमजोर पड़ गई.

इसी बीच साउथ सुपरस्टार की फिल्म ‘पेट्रियट’ (Patriot) ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बना ली. इस फिल्म में 74 साल के सुपरस्टार मुख्य भूमिका में नजर आए, जिन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को उनका फिर से फैन बना दिया. फिल्म की कहानी देशभक्ति और एक्शन से भरपूर है, जिसने खासकर मास ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया है. 

फिल्म ‘पेट्रियट’ का दबदबा
1 मई, 2026 को सिनेमा घरों में साउथ के दो बड़े सुपरस्टार्स का तूफान देखने को मिला, जिसकी धुंध में बाकी सारी फिल्में थिएटर से गायब हो गईं. साउथ इंडस्ट्री का पॉपुलर फेस सुपरस्टार ममूटी और 65 साल के मोहनलाल की लेटेस्ट फिल्म ‘पेट्रियट’ आज रिलीज हुई है. इस फिल्म के साथ दो और फिल्में रिलीज हुई, जिसमें रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की ‘एक दिन’ का नाम शामिल है. लेकिन दमदार स्टार पावर के चलते ये दोनों फिल्में टिकती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं. 

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बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 
सैकनिल्क के मुताबिक,  ममूटी और मोहनलाल की ‘पेट्रियट’ ने ओपनिंग डे पर ही 2636 शोज के साथ 9.80 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया. जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 11.37 करोड़ तक पहुंच गया. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 18 करोड़ रहा है, जिसके बाद ‘पेट्रियट’ की पहले दिन की टोटल कमाई 29.37 करोड़ हो गई है.

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‘एक दिन’ और ‘राजा शिवाजी’ का बॉक्स
 रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ में सलमान खान का स्पेशल कैमियो देखने को मिला. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 81 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म का आंकड़ा 13.51 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया. वहीं दूसरी ओर फिल्म 'एक दिन' ने पहले दिन भारत में करीब 81 लाख रुपये का कारोबार किया है. थिएटर ऑक्यूपेंसी भी लगभग 14 फीसदी के आसपास रही, जो किसी नई रिलीज के लिए काफी कम मानी जाती है. 

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