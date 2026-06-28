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छत्तीसगढ़ में 'छात्रों की गूंज' अभियान का ऐलान, NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस-NSUI ने उठाई ये मांग

NEET Paper Leak Case: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस और एनएसयूआई ने 'छात्रों की गूंज' राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की. NEET पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए. इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की गई.

Written BySarwar AliEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:18 PM IST
छत्तीसगढ़ में 'छात्रों की गूंज' अभियान का ऐलान, NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस-NSUI ने उठाई ये मांग
Image Credit: Manendragarh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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