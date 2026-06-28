छत्तीसगढ़ में 'छात्रों की गूंज' अभियान का ऐलान, NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस-NSUI ने उठाई ये मांग

Manendragarh News: मनेन्द्रगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई संयुक्त रूप से देशभर में 'छात्रों की गूंज' नाम से राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन शुरू करने जा रही हैं. यह अभियान NEET पेपर लीक समेत छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चलाया जाएगा. इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री एवं अभियान प्रभारी पूनम सिंह भी मौजूद रहीं. नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास होगा.