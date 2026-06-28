छत्तीसगढ़ में 'छात्रों की गूंज' अभियान का ऐलान, NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस-NSUI ने उठाई ये मांग

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Manendragarh News: मनेन्द्रगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई संयुक्त रूप से देशभर में 'छात्रों की गूंज' नाम से राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन शुरू करने जा रही हैं. यह अभियान NEET पेपर लीक समेत छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चलाया जाएगा. इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री एवं अभियान प्रभारी पूनम सिंह भी मौजूद रहीं. नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास होगा.
प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि NEET सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है. उनका कहना था कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है. अभियान के तहत छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी. साथ ही परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जाएगी.
सरकार पर आरोप
एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण युवाओं में निराशा का माहौल है. उनका कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और इस पूरे मामले में सरकार जवाबदेही तय करने में नाकाम रही है.
NSUI ने की ये मांग
नीरज पांडेय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर अपना संघर्ष लगातार जारी रखेगी और देशभर में चलाए जाने वाले 'छात्रों की गूंज' अभियान के माध्यम से छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिलने का भी दावा किया.
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