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बारिश के मौसम में भूलकर भी न जाएं चिरमिरी, साढ़े चार हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

Chirmiri News: चिरमिरी में लैंडस्लाइड और गैस रिसाव की आशंका के चलते एसईसीएल ने बरतुंगा मुख्य सड़क अस्थायी रूप से बंद कर दी है. इससे करीब 3 हजार स्थानीय लोग और 1500 छात्र प्रभावित हुए हैं. लोगों ने सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की मांग की है.

Written BySarwar AliEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:02 PM IST
बारिश के मौसम में भूलकर भी न जाएं चिरमिरी, साढ़े चार हजार से ज्यादा लोग प्रभावित
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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