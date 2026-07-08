बारिश के मौसम में भूलकर भी न जाएं चिरमिरी, साढ़े चार हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

चट्टानों के खिसकने जैसी आवाजें

वहीं एसईसीएल प्रबंधन ने अपने फैसले को पूरी तरह सुरक्षा आधारित बताया है. सब एरिया मैनेजर के अनुसार ओपन कास्ट माइंस में पहले से आग लगी हुई है और लगातार बारिश के कारण खदान के निचले हिस्से से चट्टानों के खिसकने जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं. ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम उठाना उचित नहीं होगा. उन्होंने लोगों से गांधी ग्राउंड होते हुए बड़ी बाजार जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है. अब स्थानीय लोग इस समस्या के स्थायी समाधान और सुरक्षित सड़क व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं.