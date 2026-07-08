बारिश के मौसम में भूलकर भी न जाएं चिरमिरी, साढ़े चार हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी में सुरक्षा कारणों से बरतुंगा मुख्य सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. एसईसीएल प्रबंधन ने यह निर्णय सड़क के कई हिस्सों में जमीन फटने और संभावित लैंडस्लाइड व गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए लिया है. सड़क बंद होने से बरतुंगा क्षेत्र के करीब 3 हजार लोग सीधे प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा डीएवी स्कूल के लगभग 1500 छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की दैनिक आवाजाही पर भी असर पड़ा है. लोगों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है.
बरतुंगा मुख्य मार्ग चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के समीप से गुजरता है. लगातार बारिश के कारण सड़क के कई हिस्सों में बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं. विशेषज्ञों को आशंका है कि इन दरारों के कारण जमीन धंस सकती है और गैस रिसाव जैसी गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है. इसी खतरे को देखते हुए एसईसीएल ने एहतियातन मुख्य सड़क पर आवागमन रोक दिया है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला किसी संभावित दुर्घटना को टालने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी
सड़क बंद होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि अब उन्हें रोजाना करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं. प्रभावित नागरिकों ने चिरमिरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षित और सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका आरोप है कि वर्तमान में सुझाया गया वैकल्पिक मार्ग कोयला परिवहन वाले रास्ते और जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां दुर्घटनाओं और जंगली जानवरों के हमले का खतरा बना रहता है.
चट्टानों के खिसकने जैसी आवाजें
वहीं एसईसीएल प्रबंधन ने अपने फैसले को पूरी तरह सुरक्षा आधारित बताया है. सब एरिया मैनेजर के अनुसार ओपन कास्ट माइंस में पहले से आग लगी हुई है और लगातार बारिश के कारण खदान के निचले हिस्से से चट्टानों के खिसकने जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं. ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम उठाना उचित नहीं होगा. उन्होंने लोगों से गांधी ग्राउंड होते हुए बड़ी बाजार जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है. अब स्थानीय लोग इस समस्या के स्थायी समाधान और सुरक्षित सड़क व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं.
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