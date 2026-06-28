Add Zee Business As A Preferred Source
App

किडनी मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, चिरमिरी अस्पताल में नई सुविधा शुरू

Chirmiri Hospital News: चिरमिरी जिला अस्पताल में 5-बिस्तरीय डायलिसिस यूनिट और 30-बिस्तर अस्पताल का शुभारंभ किया गया. अब किडनी मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. स्थानीय स्तर पर इलाज से मरीजों को समय, पैसा और यात्रा की परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी.

Written BySarwar AliEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:41 PM IST
किडनी मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, चिरमिरी अस्पताल में नई सुविधा शुरू
Image Credit: Chirmiri Hospital NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sarwar Ali

Sarwar Ali

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 साल से अधूरी पड़ी परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, NH-39 फोरलेन बनने से बदलेगी सूरत
MP Highways1 hr ago
2
Twisha Sharma Case1 hr ago
3
betul news2 hrs ago
4
Sidhi news3 hrs ago
5
Indore Administration8:15 AM IST