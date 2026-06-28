किडनी मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, चिरमिरी अस्पताल में नई सुविधा शुरू

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Chhattisgarh News: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी जिला अस्पताल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल में अत्याधुनिक 5-बिस्तरीय डायलिसिस यूनिट और 30-बिस्तर अस्पताल का शुभारंभ किया. इस सुविधा के शुरू होने से अब किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए अंबिकापुर, बिलासपुर या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. इससे मरीजों को समय पर इलाज मिलने के साथ आर्थिक और मानसिक राहत भी मिलेगी.
चिरमिरी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक 5-बिस्तरीय डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया गया, जो एमसीबी जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
खर्च भी बचेगा, समय भी बचेगा
अब तक मरीजों को डायलिसिस के लिए अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर या अन्य बड़े शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी. लंबी दूरी, अतिरिक्त खर्च और समय की परेशानी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. अब यह सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से समय पर और बेहतर उपचार मिल सकेगा.
चिरमिरी के लिए एक नया अध्याय
वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि अगले वर्ष जून तक चिकित्सकों के आवास का भी उद्घाटन किया जाएगा. साथ ही अटल पैथोलॉजी लैब और सीटी स्कैन मशीन की सुविधा भी जल्द जिला अस्पताल में शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह चिरमिरी के लिए एक नया अध्याय है और जिला चिकित्सालय एमसीबी के अंतर्गत स्थित चिरमिरी जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू हो चुकी है. यहां सामान्य मरीजों के साथ-साथ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीजों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, जिससे सभी को सुरक्षित इलाज मिल सकेगा.
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