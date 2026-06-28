किडनी मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, चिरमिरी अस्पताल में नई सुविधा शुरू

चिरमिरी के लिए एक नया अध्याय

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि अगले वर्ष जून तक चिकित्सकों के आवास का भी उद्घाटन किया जाएगा. साथ ही अटल पैथोलॉजी लैब और सीटी स्कैन मशीन की सुविधा भी जल्द जिला अस्पताल में शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह चिरमिरी के लिए एक नया अध्याय है और जिला चिकित्सालय एमसीबी के अंतर्गत स्थित चिरमिरी जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू हो चुकी है. यहां सामान्य मरीजों के साथ-साथ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीजों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है, जिससे सभी को सुरक्षित इलाज मिल सकेगा.