क्या फिल्मों का खत्म हो रहा जलवा? लोगों में तेजी से बढ़ता जा रहा वेब सीरीज का क्रेज, OTT प्लेटफॉर्म्स ने बदल दी ऑडियंस की पसंद

Web Series Popularity: समय के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी तेजी से बदलाव आ रहा है, जहां लोग अब सिनेमाघरों की जगह घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. डहां उनको हर दिन बेहतर कंटेंट मिल रहा है. कोविड-19 के बाद ये आदत और बढ़ गई. ऐसे में सवाल ये ही उठता है कि क्या OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस की पसंद बदल दी है?
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Web Series Popularity in India: पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट देखने का तरीका काफी बदल गया है. पहले लोग हर हफ्ते सिनेमाघर जाकर नई फिल्म देखते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग घर पर मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ही फिल्में और सीरीज देखना पसंद करते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लोगों को समय और जगह की पूरी आजादी दे दी है. अब न टिकट की लाइन, न ट्रैवल का झंझट और न ज्यादा खर्च. लोग अब सिर्फ बड़े स्टार्स के लिए नहीं जाते, बल्कि अच्छी कहानी और नया कंटेंट ज्यादा पसंद करते हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां ऑडियंस को हर तरह का कंटेंट आसानी से मिल जाता है. खासकर वेब सीरीज के रूप में. रोमांस और एक्शन के साथ-साथ थ्रिलर, क्राइम, सोशल ड्रामा और सच्ची कहानियां भी देखने को मिलती हैं. वेब सीरीज में कहानी को धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, जिससे दर्शक किरदारों से जुड़ जाते हैं. पूरा सीजन देखने की आदत भी बन जाती है. इसी वजह से आजकल खासकर युथ में ओटीटी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और लोग टीवी से ज्यादा इसी पर समय बिता रहे हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म आज लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहां कम खर्च में भरपूर मनोरंजन मिल जाता है. पूरे परिवार को थिएटर ले जाकर फिल्म दिखाना काफी महंगा पड़ता है, जबकि ओटीटी पर घर बैठे कई फिल्में और सीरीज आसानी से देखी जा सकती हैं. दर्शक अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी कंटेंट चला सकते हैं. कई बार थिएर में रिलीज हुई फिल्मों की कहानी लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए अब लोग ओटीटी रिलीज का इंतजार करना बेहतर समझते हैं. यही वजह है कि लोग अब समय और पैसे दोनों को समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं.
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2020 में कोरोना महामारी के बाद लोगों के बीच ओटीटी का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा. लॉकडाउन में जब सिनेमाघर बंद थे, तब लोगों के पास मनोरंजन का सबसे बड़ा सहारा ओटीटी ही था. उसी दौरान कई बड़ी फिल्में सीधे ओटीटी पर रिलीज हुईं और लोगों को घर बैठे फिल्में देखने की आदत लग गई. महामारी खत्म होने के बाद भी ये आदत नहीं बदली. अब काफी लोग घर में आराम से फिल्म और वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं सिनेमाघरों के महंगे टिकट, खाने-पीने और सफर का खर्च भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है.
यही वजह है कि अब लोग सिर्फ चुनिंदा फिल्मों को ही थिएटर में देखने जाते हैं. आजकल दर्शक फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर बैठे अलग-अलग तरह का कंटेंट देखने को मिल जाता है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नए कलाकारों और निर्देशकों को भी बड़ा मौका दिया है. यहां सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं, बल्कि नए चेहरे भी अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बना रहे हैं. छोटे शहरों की कहानियां, पारिवारिक मुद्दे और समाज से जुड़े विषय खुलकर दिखाए जाते हैं. यही वजह है कि दर्शकों को हर बार कुछ नया और अलग देखने को मिलता है.
सिनेमा आज भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के फिल्में देखने का तरीका जरूर बदल गया है. बड़ी फिल्में, दमदार एक्शन और त्योहारों पर रिलीज होने वाली मूवी अब भी दर्शकों को थिएटर तक खींच लाती हैं. बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का मजा आज भी अलग माना जाता है. हालांकि, अब हर फिल्म थिएटर में नहीं देखी जाती. लोग सिर्फ खास फिल्मों के लिए सिनेमाघर जाते हैं, जबकि बाकी कंटेंट घर बैठकर ओटीटी पर देखना पसंद करते हैं. आने वाले समय में ओटीटी और सिनेमा दोनों साथ चलेंगे. अब दर्शक सिर्फ प्रमोशन नहीं, बल्कि अच्छी कहानी और मनोरंजन को ज्यादा महत्व देता है.