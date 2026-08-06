छत्तीसगढ़ में महीने में महज 2-3 दिन खुलता है ये स्कूल, कुछ घंटे ही आते हैं शिक्षक? बच्चों की पढ़ाई पर संकट

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छत्तीसगढ़ के नवगठित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की औंधी तहसील में नवागांव/पेड़ोदी संकुल के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला कोहका टोला में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने आई है. कभी नक्सल-प्रभावित आदिवासी इलाका रहा यह स्कूल अब शिक्षा विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया है. स्कूल में न तो नियमित कक्षाएं लगती हैं और न ही साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है. ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल महीने में सिर्फ दो-तीन दिन ही खुलता है और शिक्षक कुछ घंटों की खानापूर्ति करके चले जाते हैं. इस दयनीय स्थिति ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि यह इलाका कभी नक्सल-प्रभावित था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब यह स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया है.
बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर संकट
जब जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची, तो वहां के हालात ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सरकार भले ही दूर-दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बड़े-बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल देती है. स्कूल का पूरा परिसर ऊंची घास और जंगली झाड़ियों से भरा पड़ा है और वहां चारों तरफ कूड़ा-कचरा फैला हुआ है. मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के लिए भी झाड़ियों और घास-फूस के बीच से गुजरना पड़ता है. ऐसा असुरक्षित और गंदगी भरा माहौल न सिर्फ़ बच्चों की पढ़ाई, बल्कि उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है.
कुछ घंटे ही आते हैं शिक्षक?
ग्रामीणों का कहना है कि नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के बावजूद बच्चों को रेगुलर पढ़ाई नहीं मिल रही है और स्कूल सिर्फ़ नाम का ही है. उनका आरोप है कि स्कूल महीने में बस दो-तीन दिन ही खुलता है और टीचर कुछ घंटे खाना-पूर्ति करके चले जाते हैं. हालांकि जिम्मेदार अधिकारी जांच का वादा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में काफी नाराजगी है. अहम सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ जांच का वादा करने से ही अधिकारियों की जिम्मेदारी पूरी मानी जाएगी?
बेमेतरा में सरकारी जिला में सेहत से खिलवाड़
इस बीच, बेमेतरा जिले से सेहत और खाने की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां सरकारी जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग में बांटे गए दलिये में कीड़े पाए गए. जी मीडिया की इस रिपोर्ट से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने तुरंत और सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने सिविल सर्जन को मामले की तुरंत और बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और खाने की गुणवत्ता में कहां कमी रह गई, इसका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी. दो दिनों के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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