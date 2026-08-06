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छत्तीसगढ़ में महीने में महज 2-3 दिन खुलता है ये स्कूल, कुछ घंटे ही आते हैं शिक्षक? बच्चों की पढ़ाई पर संकट

Chhattisgarh News: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की औंधी तहसील के कोहका टोला प्राइमरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति का मामला सामने आया है. ग्रामीणों के अनुसार स्कूल महीने में सिर्फ दो-तीन दिन ही खुलता है और शिक्षक कुछ ही घंटे रुकने के बाद चले जाते हैं.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 06, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:42 PM IST
छत्तीसगढ़ में महीने में महज 2-3 दिन खुलता है ये स्कूल, कुछ घंटे ही आते हैं शिक्षक? बच्चों की पढ़ाई पर संकट

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