छत्तीसगढ़ में महीने में महज 2-3 दिन खुलता है ये स्कूल, कुछ घंटे ही आते हैं शिक्षक? बच्चों की पढ़ाई पर संकट

बेमेतरा में सरकारी जिला में सेहत से खिलवाड़

इस बीच, बेमेतरा जिले से सेहत और खाने की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां सरकारी जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग में बांटे गए दलिये में कीड़े पाए गए. जी मीडिया की इस रिपोर्ट से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने तुरंत और सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने सिविल सर्जन को मामले की तुरंत और बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और खाने की गुणवत्ता में कहां कमी रह गई, इसका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी. दो दिनों के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.