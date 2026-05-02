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खत्म हुआ नक्सलवाद! लेकिन IED की चुनौती अब भी बरकरार, 4 जवानों की शहादत से दहशत

4 Soldiers Martyred: छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर के सीमा क्षेत्र में डी-माइनिंग अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए. बस्तर सहित अन्य जगहों पर जरूर माओवाद खत्म हो रहा हो, लेकिन माओवादियों का घातक हथियार आईईडी अब भी फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है.

 

Written By  ANOOP AWASTHI|Edited By: Pooja|Last Updated: May 02, 2026, 10:04 PM IST
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खत्म हुआ नक्सलवाद! लेकिन IED की चुनौती अब भी बरकरार, 4 जवानों की शहादत से दहशत

4 Soldiers Martyred: कांकेर–नारायणपुर के सीमा क्षेत्र में डी-माइनिंग के दौरान हुए आईईडी ब्लास्ट में शनिवार को 4 जवान शहीद हो गए. कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई, De-mining अभियान के दौरान दुर्घटनावश आईईडी विस्फोट की चपेट में कांकेर डीआरजी (DRG) के 4 जवान आ गए, इस दौरान इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा और कॉन्स्टेबल संजय गढपाले घटना स्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा को गंभीर अवस्था में रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, लेकिन हॉस्पिटल पंहुचने से पूर्व ही परमानंद कोमरा ने दम तोड़ दिया. जिसकी वजह से इस दुर्घटना में शहीद हुए जवानों की संख्या 4 हो गई.

घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए वीर जवानों की शहादत को नमन किया. विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा इस दुख की घड़ी में शहीद परिवारों के साथ सरकार खड़ी है. वहीं बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज ने बताया पिछले कुछ महीनों में आत्मसमर्पित माओवादी कैडरों द्वारा दी गई जानकारी और अन्य इनपुट के आधार पर माओवादियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए सैकड़ों आईईडी बस्तर रेंज में पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा बरामद कर निष्क्रिय किए गए थे, लेकिन शनिवार को कांकेर जिला पुलिस दल आईईडी को निष्क्रिय कर रहा था, तभी यह दुर्घटना हो गई.

2001 से 2026 तक ब्लास्ट की  1277 घटनाएं हुई
बस्तर सहित अन्य जगहों पर जरूर माओवाद खत्म हो रहा हो, लेकिन माओवादियों का घातक हथियार आईईडी अब भी फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है. फोर्स को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने लंबे समय तक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) का उपयोग किया, जिसके कारण फोर्स के 443 जवानों की शहादत हुई. आईईडी से हुए नुकसान की गवाही भी आंकड़े देते है. साल 2001 से लेकर 2026 तक आईईडी से फोर्स को हुए नुकसान का दायरा बढ़ता रहा 2001 से 2026 तक बस्तर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट की 1277 घटनाएं हुई. इन घटनाओं में 443 जवान शहीद हुए जबकि 915 जवान घायल हो गए, साल 2010 में ही सबसे ज्यादा 101 जवान आईईडी की वजह से शहीद हुए, जबकि साल 2026 में अब तक एक भी जवान की शहादत आईईडी की वजह से नहीं हुई जबकि पिछले 25 वर्षों के इतिहास में कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जब जवानों के खून से बस्तर की धरती लाल ना हुई हो, फोर्स के जवानों के अलावा 158 आम नागरिकों ने भी आईईडी ब्लास्ट में जान गंवाई वहीं 250 नागरिक घायल भी हुए.

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आईईडी अब भी फोर्स के लिए बड़ी चुनौती 
नक्सल मुक्त की राह में एक बड़ा रोड़ा आईईडी रहा है ऐसे में विशेष रणनीति के तहत फोर्स आईईडी जब्त करने की रणनीति भी अपनाई और आईईडी से बच कर माओवादियों के गढ़ तक फोर्स पहुंची पिछले 26 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार फोर्स के जवानों ने 4580 आईईडी जब्त किए सबसे ज्यादा साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 860 आईईडी बरामद करने का काम फोर्स ने किया, करेगुट्टा में ऑपरेशन के दौरान ही सबसे ज्यादा IED बरामद किए गए, बस्तर से जरूर माओवाद खत्म हो रहा, लेकिन माओवादियों द्वारा बिछाया गया बारूद( आईईडी) अब भी फोर्स के लिए बड़ी चुनौती की तरह साबित हो रहा है. सरकार भी आईईडी की चुनौती को स्वीकार कर रही है. बस्तर के कुख्यात माओवादी कमांडर पापाराव के आत्म समर्पण कार्यक्रम के दौरान 25 मार्च 2026 को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि बस्तर के गांवों को आईईडी मुक्त करना पहली प्राथमिकता है. जिस तरह सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य कर गांवों को ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री) किया. इसी तरह अब सरकार बस्तर के गांवों को आईईडी मुक्त करने का अभियान चलाएगी.

ये भी पढ़ें : नक्सलियों की बिछाई IED डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट, DRG इंस्पेक्टर समेत 4 जवान शहीद, सीएम ने जताया दुख

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