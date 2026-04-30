माओवादी संगठन में 'गृहयुद्ध'! सरेंडर के बाद टारगेट पर देवजी-सोनू; आखिर क्या है यह NCC?

Jagdalpur Naxalite News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों के अंदर ही अंदर कलह देखने को मिल रही है. माओवादियों की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी (NCC) ने 3 पन्नों का एक प्रेस नोट जारी कर पूर्व नेता देवजी को निशाने पर लिया है. सरेंडर कर चुके देवजी और वेणुगोपाल उर्फ सोनू को गद्दार बताया गया है. साथ ही समिति ने सशस्त्र संघर्ष जारी रखने की बात दोहराई है और गोरिल्ला युद्ध के जरिए क्रांति की अपनी विचारधारा पर जोर दिया है. NCC ने यह भी माना कि संगठन कमजोर हो चुका है, लेकिन आत्मसमर्पण को गलत बताया है. लंबे समय बाद माओवादी संगठन की ओर से कोई प्रेस नोट जारी हुआ है, हालांकि इसमें किसी प्रवक्ता का नाम नहीं दिया गया है.

बताया जाता है कि नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन पिछले साल किया गया था, जब कई बड़े नक्सली नेता आत्मसमर्पण कर रहे थे. उस समय यह अंदेशा था कि शीर्ष नेताओं के सरेंडर के बाद माओवादी संगठन की अलग-अलग समितियां खत्म हो सकती हैं. ऐसे में विचारधारा को बचाए रखने और मीडिया में मौजूदगी बनाए रखने के लिए NCC बनाई गई. इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों को शामिल किया गया था. फिलहाल, इन राज्यों में माओवादी गतिविधियां काफी कम हो चुकी हैं और कुछ ही इलाकों में गिनती के नक्सली सक्रिय हैं, जिन्हें आत्मसमर्पण कराने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं.







प्रवक्ता का नाम नहीं

वहीं वरिष्ठ पत्रकार और नक्सल मामलों के जानकार राजेंद्र तिवारी ने बताया कि माओवादियों का छद्म तरीके से लड़ाई करने का तरीका पुराना है. कई बार वे अपने मृत साथियों के नाम से भी पत्र जारी करते रहे हैं ताकि बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखा सकें. उनका कहना है कि NCC के इस प्रेस नोट में किसी प्रवक्ता का नाम नहीं होना भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है. फिलहाल, संगठन के पास गणपति और मिसिर बेसरा जैसे कुछ ही नाम बचे हैं, जिनके सहारे वे अपनी बात सामने रख पा रहे हैं.

NCC का गठन कब?

बता दें कि जब NCC का गठन हुआ था, तब संगठन की कमान देवजी उर्फ थिप्परी तिरुपति के हाथ में मानी जाती थी. लेकिन फरवरी में देवजी ने अपने साथियों के साथ हैदराबाद में आत्मसमर्पण कर दिया. सरेंडर के बाद भी उन्होंने पहले आत्मसमर्पण कर चुके सोनू को गद्दार कहा था. उन्होंने बिना हथियार के लड़ाई जारी रखने और सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग भी की थी. अब NCC ने ही देवजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह अब संगठन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. वहीं समिति का कहना है कि वह सभी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखेगी. इससे साफ है कि संगठन में नेतृत्व को लेकर मतभेद रहे हैं और अब देवजी को भी गद्दार बताया जा रहा है, जैसा उन्होंने पहले सोनू के लिए कहा था.

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दावे पूरी तरह गलत

वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि इस कथित प्रेस नोट में किए गए दावे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं. उन्होंने कहा कि जिस संगठन के नाम पर यह बयान जारी हुआ है, वह अब जमीन पर लगभग खत्म हो चुका है और उसका असर लगातार कम हो रहा है. स्थानीय लोगों ने हिंसा और डर की इस विचारधारा को नकार दिया है और अब वे शांति, विकास और मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं. ऐसे में इस तरह के बयान सिर्फ पुरानी और बेअसर विचारधारा को जिंदा दिखाने की कोशिश भर हैं, जिनका अब समाज पर कोई खास प्रभाव नहीं रह गया है.

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