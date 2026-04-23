अंबिकापुर में दुकान में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी, दूर से दिख रहा धुंआ

Ambikapur Fire News: अंबिकापुर शहर के रियासी इलाके के मुकेश प्लास्टिक और पटाखा दुकान में आग लगने अफरा तफरी मच गई. जिला प्रशासन ने तत्काल आसपास के इलाके को खाली कराया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी. आग की सूचना मिलते ही पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल समेत जिले के कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए. आग इतनी तेज थी कि दूर से ही धुंआ दिख रहा है. घटना दोपहर 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है. जहां स्थानीय लोगों को एक धमाका सुनाई दिया था. उसके बाद आग बढ़ती गई.

अंबिकापुर में एक साथ चल रही थी दुकान

बताया जा रहा है कि अंबिकापुर शहर के राम मंदिर रोड में स्थित मुकेश प्लास्टिक और पटाखा दुकान का संचालन एक साथ किया जा रहा था. ऐसे में आग ने एकदम से तेज रूप ले लिया और आसपास के कुछ घरों को भी चपेट में लिया है. इधर मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत किया जा रहा है. आग इतनी तेज थी कि दूसरे जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा है. आग को बुझाने के लिए टीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है. जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है. अवैध रूप से संचालित पटाखा गोदाम को लेकर लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से भी शिकायत हुई थी. लेकिन उनका कहना है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था.

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मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस तरह से रिहायशी इलाकों में कोई भी बड़े गोदाम नहीं होने चाहिए. जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ना पहुंच सके. अंबिकापुर कलेक्टर अजित वसंत ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है रिहायशी इलाके में जिस तरीके से फटाखा गोदाम का संचालन किया जा रहा था. इस पर भी कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. लेकिन करोड़ों के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है.

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