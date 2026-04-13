बिलासपुर में गैस पाइप फटने से भीषण आग, खाना बनाते समय हुआ धमाका, 4 लोग बुरी तरह झुलसे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में एक दुखद घटना घटी, जहां घर की गैस पाइप फटने से रसोई में भीषण आग लग गई. यह घटना उस समय हुई जब घर के अंदर तीन महिलाएं खाना बना रही थीं. गैस पाइप के अचानक फटने से तेजी से गैस लीक होने लगी, और देखते ही देखते आग एक विकराल रूप ले लिया. घर के अंदर से चीख-पुकार और अफरा-तफरी की आवाजें सुनकर परिवार का एक पुरुष सदस्य बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन आग बुझाने की कोशिश में वह खुद झुलस गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

तीन महिलाएं गंभीर रुप से झुलसी

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोपहर के समय एक परिवार के किचन में खाना बनाने की तैयारियां चल रही थीं, तभी अचानक घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप फट गया. जैसे ही पाइप फटा तेजी से गैस लीक होने लगी और पलक झपकते ही एक जोरदार धमाके के साथ किचन में भीषण आग लग गई. घटना के समय किचन में तीन महिलाएं काम कर रही थीं, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और वे आग की लपटों में घिर गईं, जिससे उन्हें गंभीर रूप से जल गईं.

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एक पुरुष भी बचाने में झुलसा

बताया जा रहा है कि पाइप फटने के तुरंत बाद तेजी से गैस लीक होने लगी, जिसने पल भर में ही एक भीषण आग का रूप ले लिया. परिवार का एक पुरुष सदस्य जो घर के अंदर से चीखने-चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था, वह भी आग बुझाने की कोशिश में झुलस गया. स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को तुरंत पास के एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

आखिर कैसे हुआ हादसा? जांच में जुटी पुलिस

यह पूरी घटना सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पाइप फटने का मुख्य कारण कोई तकनीकी खराबी थी या फिर लापरवाही. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

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