Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177045
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बिलासपुर में गैस पाइप फटने से भीषण आग, खाना बनाते समय हुआ धमाका, 4 लोग बुरी तरह झुलसे

Bilaspur News: बिलासपुर में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां घर पर खाना बनाते समय, घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया.  पाइप फटने से हुई गैस लीकेज ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे किचन में काम कर रही तीन महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं. 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में गैस पाइप फटने से भीषण आग, खाना बनाते समय हुआ धमाका, 4 लोग बुरी तरह झुलसे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में एक दुखद घटना घटी, जहां घर की गैस पाइप फटने से रसोई में भीषण आग लग गई. यह घटना उस समय हुई जब घर के अंदर तीन महिलाएं खाना बना रही थीं. गैस पाइप के अचानक फटने से तेजी से गैस लीक होने लगी, और देखते ही देखते आग एक विकराल रूप ले लिया. घर के अंदर से चीख-पुकार और अफरा-तफरी की आवाजें सुनकर परिवार का एक पुरुष सदस्य बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन आग बुझाने की कोशिश में वह खुद झुलस गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

तीन महिलाएं गंभीर रुप से झुलसी
रिपोर्ट्स के अनुसार, दोपहर के समय एक परिवार के किचन में खाना बनाने की तैयारियां चल रही थीं, तभी अचानक घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप फट गया. जैसे ही पाइप फटा तेजी से गैस लीक होने लगी और पलक झपकते ही एक जोरदार धमाके के साथ किचन में भीषण आग लग गई. घटना के समय किचन में तीन महिलाएं काम कर रही थीं, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और वे आग की लपटों में घिर गईं, जिससे उन्हें गंभीर रूप से जल गईं.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

 

एक पुरुष भी बचाने में झुलसा
बताया जा रहा है कि पाइप फटने के तुरंत बाद तेजी से गैस लीक होने लगी, जिसने पल भर में ही एक भीषण आग का रूप ले लिया. परिवार का एक पुरुष सदस्य जो घर के अंदर से चीखने-चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था, वह भी आग बुझाने की कोशिश में झुलस गया. स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को तुरंत पास के एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

आखिर कैसे हुआ हादसा? जांच में जुटी पुलिस
 यह पूरी घटना सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पाइप फटने का मुख्य कारण कोई तकनीकी खराबी थी या फिर लापरवाही. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

Bhind
7 साल का इश्क, पति को गोली, फिर फूट-फूटकर रोई; सोनम-प्रियंका से भी खतरनाक निकली रूबी
Indore News Hindi
इंदौर को 150 ई-बसों की सौगात, उज्जैन, जबलपुर, समेत इन 9 शहरों तक पहुंचना होगा आसान
bhopal news
मेरठ जा रही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम का एक्सीडेंट, 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें
dewas news
कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, फर्जी DIG गिरफ्तार
sagar news
सागर में खौफनाक घटना...पलंग के अंदर मिली महिला डांसर की सड़ी-गली लाश
rewa city kotwali police
रीवा में शादी के नाम पर घिनौना खेल, युवती को जल में फंसाकर लूटी इज्जत...
bhind crime news
भिंड में उधार विवाद ने मचाई तबाही! दबंगों ने दो दुकानों को लगा दी आग, आरोपी गिरफ्तार
balaghat news hindi
'ऐसे लोगों के बीच..', BYE कहकर दुनिया को कहा अलविदा, मोबाइल में छोड़ गई आखिरी वीडियो
mauganj news hindi
अस्पताल में मरीज के साथ बदतर सलूख, बेडशीट गंदी होने के डर से घायल को फर्श पर छोड़ा